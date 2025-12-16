돌봄 공백 막았다!… 포항시, '초고령 벽' 넘고 복지 3관왕

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

복지정책 우수 성과, 보건복지부 장관·경북도지사 표창 수상



지역사회보장계획·의료돌봄 통합지원·고독사 예방, 우수 성과

돌봄은 정책이 아니라 생활이라는 명제를 포항이 증명했다.

포항시가 지역복지와 의료·돌봄, 고독사 예방 등 복지 전반의 성과를 인정받아 보건복지부와 경북도로부터 각각 기관 표창을 받았다.

이번 수상은 2024년 지역사회보장계획 시행 결과를 비롯해 의료·돌봄 통합지원 체계 구축, 고독사와 사회적 고립 예방 등 시민 중심 맞춤형 복지정책을 꾸준히 추진해 온 노력의 결과다.

먼저 포항시는 '2024년 지역사회보장계획 시행 결과 평가'에서 우수상을 받으며 보건복지부 장관 표창을 받았다.

주민들의 다양한 복지 수요를 반영한 맞춤형 사업을 추진하고, 민관 협력체계를 강화해 지역 내 복지자원을 체계적으로 연계한 점이 높은 평가를 받았다. 이를 통해 시민의 삶의 질을 높이고 지속가능한 지역복지 기반을 조성한 공로를 인정받았다.

또 초고령사회에 선제적으로 대응하기 위해 '포항형 통합돌봄 지원사업'을 신설하고, 의료와 돌봄 서비스를 유기적으로 연계한 지역사회 돌봄 안전망을 구축해 왔다.

이러한 노력을 바탕으로 시민들이 지역사회 안에서 건강하고 안전하게 생활할 수 있는 환경 조성에 기여한 점이 주목받아 의료·돌봄 통합지원 추진 유공 분야에서도 보건복지부 장관 표창을 받았다.

아울러 포항시는 경북도가 주관한 '고독사와 사회적 고립 예방 우수사례 공모전'에서 우수상을 받아 도지사 표창과 함께 포상금 100만원을 받았다. 포상금은 전액 포항시장학재단에 기부해 지역 인재 육성에 사용될 예정이다.

그동안 시는 고립 위험 가구 발굴, 정기적인 안부 확인, 상담·정서 지원 등 다각적인 예방 활동을 지속적으로 추진해 왔으며, 이웃 간 관계 회복과 지역 공동체 유대감 강화에 힘써온 점이 이번 평가에서 좋은 점수를 받았다.





AD

이강덕 시장은 "이번 수상은 시민과 현장이 함께 만들어낸 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 복지 사각지대 없는 따뜻한 도시를 목표로, 초고령사회와 사회적 고립 등 변화하는 복지 환경에 선제적으로 대응해 시민이 체감할 수 있는 촘촘한 복지정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>