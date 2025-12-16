양양군, 내년도 본예산 4220억 확정…전년 대비 2.09% 증액

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양양군의회 정례회 3차 본회의 통해 확정

올해와 비슷한 수준…86억원 증액 편성

강원도 양양군의 내년도 예산이 4220억3592만원으로 확정됐다.

양양군청 전경.

군은 지난 15일 제293회 양양군의회 정례회 3차 본회의에서 2026년도 예산안이 4220억3592만원으로 가결됐다고 16일 밝혔다.

이번 예산은 올해 본예산 4133억8282만원보다 86억5310만원(2.09%)이 증액된 규모로, 본예산 기준으로는 2023년에 이어 네 번째로 4000억원을 넘는 수준이다.

예산이 증액 편성된 주요 요인은 보조금 증가에 있다. 세외수입은 전년 대비 138억 원 감소하였으나, 내년도에 복합커뮤니티센터 조성, 하수관로 정비, 공공하수처리시설 증설 등 대규모 보조사업이 본격적으로 추진됨에 따라 보조금이 242억원 증액되었다. 이에 따라 전년도 본예산 대비 증액 예산이 편성된 것으로 나타났다.

일반회계는 3936억4079만원으로 올해 대비 74억9649만원(1.94%)이 증액 편성되었고, 특별회계는 6개 분야 283억9512만원으로 올해 272억3851만원보다 4.25% 증액 편성되었다.

분야별로는 ▲경제분야(농림해양수산, 산업·중소기업및에너지, 교통·물류, 국토·지역개발 등) 1296억1127만원(전체 예산의 32.93%) ▲군민의 삶의 질 향상 분야(문화 및 관광, 환경, 사회복지, 보건 등) 1382억4177만원(35.11%) ▲군민 안전 및 재산보호 분야(공공질서 및 안전 등) 174억3211만원 (4.43%) ▲행정운영 분야(일반공공행정, 예비비, 기타 분야 등) 1046억6086만원(26.59%)을 각각 편성하였다.

주요 사업별로는 ▲양양처리구역 하수관로 정비사업 76억원 ▲양양지구 풍수해생활권 종합정비사업 75억원 ▲강현면 기초생활거점조성 72억원 ▲환경자원센터 운영 66억원 ▲하조대 공공하수처리시설 증설사업 55억원 ▲설악산 오색삭도 설치사업 50억원 ▲연어 자연 산란장 조경 사업 45억원 ▲후진항 어촌신활력 증진사업 40억원 ▲복합커뮤니티센터 조성 사업 27억원 ▲동산리 해안생태탐방로 조성 10억원 ▲양양사랑상품권 발행 및 운영 6억원 ▲노인아동청소년 버스 무료교통카드시스템 구축 4억원 등이 편성되었다.

군은 올해에 이어 내년 어려운 세입여건 상황 속에서도 살기좋은 도시 구현을 목표로 정주여건 개선과 주요 현안사업 추진에 박차를 가할 방침이다.





김상철 기획예산과장은 "한정된 예산을 내실 있게 관리하고 재원을 전략적으로 활용해 지역경제에 활력을 불어넣고, 군민 생활 여건 개선에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





양양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

