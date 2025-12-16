화천군, 전체 세대 30%에 LPG 배관망 공급…연료비 40% 절감 기대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화천군, 2016년 배관망 사업 시작 이후 매년 연결 가구 증가

현재 3360세대 연결…내년말까지 153세대 배관망 추가 설치

강원도 화천군의 주요 에너지 복지정책 중 하나인 LPG 배관망 연결사업 수혜가구가 해마다 증가하고 있다.

최문순 화천군수가 사내면 사창리 lLPG 배관망 준공식에서 인사말을 하고 있다. 화천군 제공

화천군이 2016년 처음 배관망 연결사업을 시작한 이후 현재까지 모두 3360세대가 개별 LPG 용기가 아닌, 배관망을 통해 저렴하게 연료를 공급받고 있다.

내년 3월 상서면 신풍리 지역 50여세대의 연결사업이 완료되고, 내년 말까지 간동면 구운리 60세대, 도송리 93세대에도 LPG 배관망이 깔리게 된다.

11월 말 기준 화천군 전체 1만2080세대 중 약 30%에 이르는 3563세대가 망을 통해 LPG 연료를 사용할 수 있게 되는 셈이다.

접경지역 특성상, 도시가스가 들어오지 않는 점을 감안하면, LPG 배관망 구축은 주민들의 에너지 복지를 위한 필수 정책이다.

화천군은 화천읍과 사내면 지역에서는 군 단위 LPG 배관망 구축 사업을 완료했고, 소규모 마을 단위에서는 LPG 소형 저장탱크 조성 사업을 매년 2개 마을씩 추진하고 있다.

배관망을 통해 연료를 공급받게 되면, 개별 용기를 사용하는 것보다 약 30~40%의 비용 절감효과를 기대할 수 있다.

화천군이 지난해 12월 사창리 lLPG 배관망 준공식을 개최하고 있다. 화천군 제공

기존 난방용 등유, 화목, 연탄보일러와 비교해도 안전성과 경제성이 월등하다.





최문순 화천군수는 "더 많은 군민들이 연료비 절감 및 에너지 복지 혜택을 누릴 수 있도록 LPG 보급사업을 적극적으로 추진하겠다"고 했다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

