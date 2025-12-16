세브란스, 韓·日 장관에 첨단 의료기술 선봬

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

디지털 헬스케어·AI 활용 현장 방문

세브란스병원이 지난 13일 원내에서 한국, 일본 장관과 세계보건기구(WHO) 산하 서태평양지역 사무처 사무총장에 첨단 의료기술 활용 현장을 선보였다.

이번 방문으로 정은경 보건복지부 장관, 우에노 겐이치로 후생노동성 장관, 사이아 마우 피우칼라 WHO WPRO 사무총장은 AI를 접목한 한국의 첨단 의료를 둘러봤다.

이강영 세브란스병원장(사진 왼쪽부터), 정은경 보건복지부 장관, 사이아 마우 피우칼라 사무총장, 우에노 겐이치로 후생노동성 장관이 AI 기기에 대한 설명을 듣고 있다. 연세의료원

이강영 세브란스병원장이 함께한 이번 투어에서 방문단은 세브란스병원 AI혁신연구원을 둘러보며 연세의료원 디지털헬스전략센터 이형진 소장, 정보서비스센터 정윤빈 부소장, 연세의대 의생명시스템정보학교실 유승찬 교수의 AI 모델 개발과 임상 현장에서의 활용 사례를 들었다.





한편, 이번 투어는 '제18차 한·중·일 보건장관회의 공동성명문' 채택 회의에 앞서 한국의 첨단 의료 현황에 대한 각국 장관의 이해를 높이기 위해 마련됐다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

