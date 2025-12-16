현대차 '2026 포터 II' 출시…자전거 탑승자까지 충돌방지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고성능 전방카메라 적용

가격은 2152~2380만원

현대자동차가 대표 소형 트럭 포터 연식 변경 모델 '2026 포터 II(포터)'를 16일 출시했다. 전방 카메라를 개선해 적용하고 전방 충돌방지 보조 기능을 강화하는 등 고객 편의성을 높이는 사양을 반영했다.

포터에 탑재된 전방 카메라는 넓어진 화각을 통해 전방 장애물 인식 기능이 개선됐으며 차선과 차량을 인식하는 성능도 향상됐다. 전방 충돌방지 보조 기능에서 인식 대상을 자전거 탑승자까지 확대했으며, 일렉트릭 모델은 도로 경계 인식 및 대응까지 가능하도록 기능을 더욱 개선했다.

기존 상위 트림에 장착됐던 운전석 통풍시트를 전체 트림에 기본으로 적용, 최상위 트림에만 탑재됐던 USB 충전기와 8인치 디스플레이 오디오, 후방 모니터를 모던 트림에 기본 적용했다.

프리미엄 트림에 내비게이션 패키지 품목이던 10.25인치 내비게이션, 내비게이션 무선 업데이트, 버튼시동 및 스마트키, 풀오토 에어컨, 하이패스를 기본으로 포함시켰다.

판매 가격은 LPG 모델(2WD 슈퍼캡 초장축) 스마트 2152만원, 모던 2257만원, 프리미엄 2380만원이다. 일렉트릭 모델은 스타일 스페셜 4350만원, 스마트 스페셜 4485만원, 프리미엄 스페셜 4645만원이며, 정부 및 지자체 보조금 혜택을 받을 경우 기본 트림은 2000만원 중후반대부터 구매 가능할 것으로 보인다.

현대차는 포터 출시를 기념해 SK 가스 제휴 이벤트를 진행한다. 17일부터 LPG 모델을 출고한 고객에게는 SK LPG 충전소 이용 시 충전 금액의 일부를 OK 캐시백으로 적립 받을 수 있는 혜택과 충전 할인 쿠폰을 제공한다.





현대차 관계자는 "승용차 수준의 높은 성능을 갖춘 전방 카메라를 적용해 주행 안전을 향상하고 고객들이 선호하는 사양 탑재로 우수한 상품성을 갖췄다"며 "한층 경쟁력을 키운 포터에 많은 관심을 가져 달라"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

