교차로 한복판 차량 3대 나란히…"불법주차도 아닌 차로 봉쇄" 비난폭주

버스 기사 신고로 드러난 황당한 주차 실태

호텔 인근 행사철마다 반복되는 불법주차

경찰 측 "주말마다 반복되는 문제"

지난 주말 밤, 교차로 한복판을 가로막은 불법주차 차량의 모습이 포착돼 시민의 공분을 사고 있다. 좌회전 차로 초입에 차량 3대가 나란히 세워져 있어 해당 차로가 사실상 봉쇄되는 황당한 상황이 벌어졌다. 지난 14일 한 온라인 커뮤니티에는 여러 장의 현장 사진과 함께 '신박한 불법주차 현장'이라는 제목의 게시물이 올라왔다.

대구에서 시내버스를 운행하고 있다고 밝힌 글쓴이 A씨는 "지난 13일 밤 운행 중 도저히 이해할 수 없는 광경을 목격했다"며 당시 상황을 전했다. A씨에 따르면 문제의 장소는 호텔이 인접한 삼거리 교차로 인근으로, 이 일대는 평소에도 주말이면 예식과 공연 등 각종 행사로 인해 주차 공간이 부족해 불법주차가 잦은 곳이다.

A씨는 "주말에는 어느 정도 혼잡을 염두에 두고 항상 조심해서 운행한다"고 밝혔다. 그러나 이날은 어두운 저녁 시간대에 비까지 내려 시야 확보가 쉽지 않은 상황이었다. 좌회전을 위해 천천히 진입하던 중 평소와 다른 느낌을 받아 자세히 살펴본 결과, 차로를 가로막은 불법주차 차들을 발견하게 됐다고 설명했다.

A씨가 공개한 사진을 보면, 문제의 차들은 교차로 좌회전 차로 초입에 3대가 일렬로 주차돼 있다. 해당 구간은 좌회전 차량이 유도선을 따라 진입해야 하는 공간으로, 차로 가장자리에는 차량 진입을 막기 위한 볼라드까지 설치돼 있었다. 그러나 해당 차들은 회전 동선을 그대로 가로막은 채 도로 한복판에 세워져 있었고, 이로 인해 정상적인 교차로 통행이 사실상 불가능한 상태였다.

온라인 커뮤니티 '보배드림'에 '신박한 불법주차 현장'이라는 제목의 글과 함께 글쓴이가 첨부한 현장 사진. 온라인 커뮤니티 '보배드림'

함께 공유한 지도 이미지에서도 세 대의 차량이 주차된 위치는 좌회전 차로와 본선이 만나는 삼거리 구간 한복판으로 표시돼 있었으며, 이는 회전 차량의 진입 동선을 정면으로 가로지르는 지점이다. A씨는 "도대체 어떤 생각으로 이런 식의 주차를 하고 자리를 뜰 수 있는지 모르겠다"며 "한두 대도 아닌 차량 3대가 도로를 막고 있었다"고 황당함을 토로했다. 당시 이미 교통 혼잡으로 인해 버스 운행 시간이 지연된 상황이었지만, A씨는 사안을 그냥 넘길 수 없다고 판단해 버스에서 내려 현장을 촬영한 뒤 안전신문고에 신고하고 112에도 상황을 접수했다.





A씨는 "경찰관들 역시 주말마다 반복되는 문제라 스트레스가 크다고 하시더라"며 "이번 사건을 계기로 호텔 측에도 상부에 적극적으로 건의해 대책을 마련하겠다고 했다"고 전했다. 해당 사진을 본 누리꾼들은 "저건 주차가 아니라 차로 봉쇄다", "이런 경우도 면허 취소 대상에 포함해야 한다", "어디든 차를 세우면 그곳이 주차장인 줄 아는 것 같다" 등의 반응을 보였다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

