CJ온스타일, 코스메카코리아와 뷰티 전용 펀드 조성…"유망주 발굴"

'투자형 K뷰티 글로벌 성장 모델' 구축

제조·유통·투자 역량 결합해 K뷰티 육성

CJ온스타일은 화장품 제조사개발생산(ODM) 기업 코스메카코리아와 함께 K뷰티 브랜드의 발굴부터 투자, 글로벌 진출까지 전 단계를 아우르는 '투자형 K뷰티 글로벌 성장 모델'을 업계 최초로 구축한다고 16일 밝혔다.

CJ온스타일과 코스메카코리아가 이달 초 경기도 성남시에 위치한 코스메카코리아 중앙연구원에서 K뷰티 브랜드 공동 발굴 및 육성을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다. 조임래 코스메카코리아 회장(왼쪽)과 이선영 CJ ENM 커머스부문 대표(오른쪽)가 기념 촬영을 하고 있다.

이를 위해 두 회사는 이달 초 경기도 성남시 코스메카코리아 중앙연구원에서 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약식에는 이선영 CJ ENM 커머스부문 대표와 조임래 코스메카코리아 회장을 비롯한 양사 주요 경영진이 참석했다.

이번 협약은 코스메카코리아가 체결해온 다수의 MOU 가운데 전략적 투자가 결합된 협력 모델이라는 점에서 의미가 크다. 제조사와 유통사가 신진 브랜드를 공동 발굴하고, 육성은 물론 직접 투자까지 하나의 성장 축으로 연결한 사례는 CJ온스타일이 처음이다.

CJ온스타일은 앞서 에이피알, 비나우 K뷰티 기업에 선제적으로 투자해 브랜드가 성장성을 읽어내는 선구안을 입증한 바 있다. 여기에 코스메카코리아의 R&D·생산 기술력을 결합해, 브랜드 기획 단계부터 글로벌 확장까지 이어지는 '완결형 성장 구조'를 완성했다.

두 회사는 각사의 브랜드 육성 경험과 인프라를 결합해 성장 잠재력이 높은 브랜드를 발굴하고, 인디 브랜드 풀과 CJ온스타일의 온큐베이팅 프로그램(헬스앤뷰티 중소 브랜드 육성)을 연계해 발굴, 검증, 육성 과정을 체계화할 예정이다. 또한 공동으로 조성하는 뷰티 전용 펀드를 통해 제품 개발, 마케팅, 콘텐츠 제작, 글로벌 진출까지 브랜드 성장 단계별 맞춤 지원에 나설 계획이다.





CJ온스타일 관계자는 "이번 협력은 K뷰티 신진 브랜드가 글로벌 시장에서 더 빠르고 크게 성장할 수 있는 실질적인 발판이 될 것"이라며 "글로벌 경쟁력을 갖춘 K뷰티 브랜드를 지속적으로 발굴·육성해 나가겠다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

