삼척시, 카운트다운부터 해맞이까지…연말연시 다채로운 행사 마련

강원도 삼척시는 2025년의 마지막 밤과 2026년 새해 첫 아침을 삼척에서 맞이하려는 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 다채로운 행사를 마련한다고 16일 밝혔다.

'2026 삼척해변 카운트다운' 행사 포스터. 삼척시 제공

먼저 오는 12월 31일 오후 9시부터 삼척해변 데크무대에서 '2026 삼척해변 카운트다운' 행사가 열린다. 시민 참여형 퀴즈와 이벤트를 비롯해 축하공연, 카운트다운 퍼포먼스 등이 어우러져 한 해의 마무리와 새해의 시작을 함께 축하하는 자리로 꾸며질 예정이다.

특히 '사랑은… 향기를 남기고', '같은 베개' 등으로 많은 사랑을 받은 가수 테이의 축하 공연이 펼쳐지며, 행사장 주변에는 지난 한 해의 기억을 정리하고 새 출발을 기원하는 의미를 담은 '기억 분리수거함'과 '소원 트리'가 설치된다. 이와 함께 한 해의 마무리와 새해의 희망을 상징적으로 표현한 드론 라이트 쇼가 밤하늘을 수놓을 예정이다.

새해 첫날인 1월 1일 새벽에는 관내 9개 읍면동에서 해맞이 행사가 동시에 열린다. 난타 공연과 사물놀이 등의 여명 행사와 함께 신년 축하 메시지 낭독과 해맞이 징치기, 떡국·어묵국 나눔 행사 등 지역별로 다채로운 행사가 이어져 시민과 관광객이 새해의 희망을 나누는 뜻깊은 시간이 될 전망이다.





삼척시 관계자는 "행사장을 방문할 시민과 관광객이 편안하게 즐길 수 있도록 준비하고 있다"며 "삼척의 바다에서 맞는 해넘이와 해맞이가 새해를 여는 특별한 추억이 되길 바란다"고 말했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

