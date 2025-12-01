본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

뉴욕증시, 11월 고용·물가 발표 앞두고 경계감 속 혼조세

뉴욕=권해영특파원

입력2025.12.16 01:03

시계아이콘01분 33초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

11월 비농업 고용 4만명 증가 그칠 듯
CPI 상승률은 3.1% 예상
노동시장 둔화·물가 압력 지속에 경계감 확대
"고용 완만한 둔화 시 비둘기파 통화정책 가능성"

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 15일(현지시간) 혼조세를 보이고 있다. 이번 주 고용과 물가 등 주요 경제지표 발표를 앞두고 시장의 경계감이 커지며 장 초반 상승분을 반납하고 등락을 거듭하는 모습이다. 노동시장은 둔화되는 반면 인플레이션은 여전히 높은 수준을 유지할 것이란 우려가 증시에 부담으로 작용하고 있다.


뉴욕증시, 11월 고용·물가 발표 앞두고 경계감 속 혼조세 15일(현지시간) 미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 거래장에서 트레이더가 업무를 보고 있다. EPA연합뉴스
AD

이날 뉴욕 주식시장에서 오전 10시52분 현재 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 11.67포인트(0.02%) 오른 4만8469.72를 기록하는 중이다. 대형주 중심의 S&P500지수는 2.05포인트(0.03%) 상승한 6829.46, 기술주 중심의 나스닥지수는 52.085포인트(0.23%) 하락한 2만3143.084에 거래 중이다.


종목별로는 엔비디아가 0.94% 오름세를 보이고 있다. 애플은 1.6%, 마이크로소프트(MS)는 0.91% 약세다. 금융주 가운데서는 골드만삭스와 모건스탠리가 1.27%, 1.14% 오르는 등 동반 강세를 나타내고 있다.


증시는 지난주 약세를 나타냈다. 오라클 실적이 시장 예상치를 소폭 밑도는 동시에 자본지출 전망을 상향 조정하면서 인공지능(AI) 투자 수익화에 대한 우려가 커졌고, 이에 AI 관련주가 일제히 하락했다. 이 여파로 S&P500지수는 지난주 0.6% 내렸고 나스닥지수는 1.7% 하락했다. 기술주 비중이 상대적으로 낮은 다우지수만 상승했다.


야데니 리서치의 에드 야데니 사장은 "S&P 500의 '매그니피센트 7(엔비디아·애플·알파벳·마이크로소프트(MS)·아마존·메타·테슬라, M7)'은 AI 경쟁이 격화되면서 그동안 누려온 독점적 지위가 약화되기 시작했다"며 "이로 인해 2026년에는 현재와 같은 위상을 유지하기 어려울 수 있다"고 진단했다. 그는 이어 "그 경쟁의 수혜자는 S&P500에 포함된 (M7을 제외한) 나머지 '인상적인 493(493개 기업)'이 될 가능성이 크다"고 분석했다.


시장은 이번 주 발표되는 주요 경제지표에 주목하고 있다. 미 노동통계국(BLS)은 16일 11월 고용 보고서를 발표한다. 금융정보업체 모닝스타에 따르면 11월 비농업 고용은 전월 대비 4만명 증가하고, 실업률은 4.4%를 기록할 것으로 예상된다. 이는 9월 비농업 고용 증가폭(11만9000명)과 비교해 큰 폭의 둔화다. 관세 정책과 경기 불확실성 속에서 기업들이 신규 채용에 신중해지면서 노동시장이 점진적으로 둔화되고 있다는 신호도 감지된다.


다만 고용 둔화 시 통화 완화 기대를 높일 수 있다는 분석도 나온다.


모건 스탠리 이트레이드의 크리스 라킨 매니징 디렉터는 "Fed는 여전히 인플레이션보다 노동시장 약화에 더 초점을 맞추고 있다"며 "고용보고서에서는 오히려 나쁜 소식이 (시장에) 좋은 소식이 될 가능성이 크다"고 말했다. 그는 "고용이 급격히 위축되지 않는 한, 완만한 고용 둔화는 Fed의 비둘기파적(통화완화 선호) 통화정책을 견인할 수 있다"고 덧붙였다.


반면 물가 압력은 여전히 상당할 것으로 예상된다. 18일 발표되는 11월 소비자물가지수(CPI)는 헤드라인 CPI와 근원 CPI 모두 전년 대비 3.1% 올라 9월(3.0%)보다 상승폭이 소폭 확대됐을 전망이다. 16일 공개되는 11월 소매판매 지수는 전월 대비 0.1% 증가가 전망되며, 완만한 증가세가 이어질지 여부가 관건이다. 9월에는 0.2% 증가를 기록했었다.


이 밖에도 16일에는 S&P의 12월 글로벌 제조업·서비스업 구매관리자지수(PMI), 18일에는 주간 신규 실업수당 청구건수, 19일에는 11월 기존주택판매 지표가 발표된다. 잇단 지표 공개를 통해 미국의 제조업·고용·주택 경기 전반을 가늠할 수 있을 전망이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

미 국채 금리는 하락세다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 10년 만기 미 국채 금리는 전 거래일 대비 3bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.15%, 통화정책에 민감한 2년 만기 미 국채 금리는 전일보다 3bp 하락한 3.49%를 기록 중이다.




뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
농업 바꾼 FTA
  • 25.12.1510:17
    "눈에 띄게 달라졌다" 36억 투입해 '자동화·자원화' 확 달라진 도축장⑤
    "눈에 띄게 달라졌다" 36억 투입해 '자동화·자원화' 확 달라진 도축장⑤

    정부가 추진해 온 자유무역협정(FTA) 국내보완대책이 도축·가공 현장의 체질 개선으로 이어지고 있다. 부산·경남권의 핵심 거점인 부경양돈협동조합 통합부경축산물공판장과 대전·충남권의 대전충남양돈농협 산하 포크빌축산물공판장은 시설 현대화를 통해 생산성과 위생, 환경 성과를 동시에 끌어올리며 국내 축산물 경쟁력 강화의 실증 사례로 평가받고 있다. 수입 축산물과의 경쟁이 불가피한 상황에서, 공판장의 역할이 단순

  • 25.12.1209:58
    '똥값의 역전'…70억 투입하자 악취 나던 분뇨가 돈이 됐다 ④
    '똥값의 역전'…70억 투입하자 악취 나던 분뇨가 돈이 됐다 ④

    정부가 추진해 온 자유무역협정(FTA) 국내보완대책이 제주 축산 현장에서 실질적인 성과를 내고 있다. 제주 한라산바이오는 그 대표적인 사례로, 가축분뇨를 재생에너지와 비료로 전환하며 지역 축산업의 환경 기반을 바꾼 시설로 꼽힌다. 제주에서는 약 55만~60만마리의 돼지가 사육되며 하루 2500t 가까운 분뇨가 발생하는데, 한라산바이오는 이를 안정적으로 처리하고 자원화하는 데 핵심 역할을 하고 있다. 현장에서는 "분뇨가

  • 25.12.1108:51
    멀쩡한 사과 보더니 "이건 썩은 거예요" 장담…진짜 잘라보니 '휘둥그레' 비결은?③
    멀쩡한 사과 보더니 "이건 썩은 거예요" 장담…진짜 잘라보니 '휘둥그레' 비결은?③

    "자유무역협정(FTA) 국내 보완대책을 통해 설립된 '충주 거점 산지유통센터(APC)'는 단양과 제천, 음성, 괴산 등 충북 북부권에 위치한 농가 650곳에서 생산한 사과를 세척·선별·포장·출하하는 과실 전문 APC입니다. 생산단계부터 관리하고 사과 브랜드화를 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또 저온저장고와 선별기 등을 통해 비용을 줄여 농가엔 더 큰 수익을, 소비자들에겐 품질 좋은 사과를 안정적으로 공급하고 있습니다.

  • 25.12.1010:18
    고품질 韓 조사료 키워 사료비·수입의존도↓ ②
    고품질 韓 조사료 키워 사료비·수입의존도↓ ②

    59개 국가와의 (자유무역협정FTA) 체결 이후 축산농가의 부담을 줄이고 경쟁력을 강화하기 위한 정부의 국내보완대책 가운데 하나가 '조사료생산기반확충 사업'이다. 조사료는 볏짚이나 목초 등 거친 섬유질 위주의 사료로, 이 사업을 통해 국산 조사료의 생산·유통·가공 기반을 갖춘 지역 단위 가공·유통센터가 확충되면서 국산 조사료 품질과 시장 신뢰도가 눈에 띄게 개선됐다는 평가가 나온다. 전북 김제에 위치한 전주김제

  • 25.12.0909:11
    "1인당 3500만원까지 받는다"…'직접 지원'한다는 FTA국내보완책①
    "1인당 3500만원까지 받는다"…'직접 지원'한다는 FTA국내보완책①

    올해 3분기 기준 한국은 22개의 자유무역협정(FTA) 발효를 통해 59개 국가와 FTA를 활용한 무역에 나서고 있다. 한국의 첫 FTA인 한-칠레 FTA가 발효된 2004년 4월 이후 약 21년 5개월 만의 성과다. 정부는 현재 전 세계 국내총생산(GDP) 85% 수준인 FTA 네트워크를 글로벌 1위인 90%까지 더 넓고 촘촘하게 확충할 방침이다. FTA 네트워크 확대에 따라 한국의 수출 시장이 넓어진 만큼 수출액도 2004년 2538억달러에서 2024년 6836

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

00:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기