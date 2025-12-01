뉴욕증시, 11월 고용·물가 발표 앞두고 경계감 속 혼조세

11월 비농업 고용 4만명 증가 그칠 듯
CPI 상승률은 3.1% 예상
노동시장 둔화·물가 압력 지속에 경계감 확대
"고용 완만한 둔화 시 비둘기파 통화정책 가능성"
미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 15일(현지시간) 혼조세를 보이고 있다. 이번 주 고용과 물가 등 주요 경제지표 발표를 앞두고 시장의 경계감이 커지며 장 초반 상승분을 반납하고 등락을 거듭하는 모습이다. 노동시장은 둔화되는 반면 인플레이션은 여전히 높은 수준을 유지할 것이란 우려가 증시에 부담으로 작용하고 있다.
이날 뉴욕 주식시장에서 오전 10시52분 현재 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 11.67포인트(0.02%) 오른 4만8469.72를 기록하는 중이다. 대형주 중심의 S&P500지수는 2.05포인트(0.03%) 상승한 6829.46, 기술주 중심의 나스닥지수는 52.085포인트(0.23%) 하락한 2만3143.084에 거래 중이다.
종목별로는 엔비디아가 0.94% 오름세를 보이고 있다. 애플은 1.6%, 마이크로소프트(MS)는 0.91% 약세다. 금융주 가운데서는 골드만삭스와 모건스탠리가 1.27%, 1.14% 오르는 등 동반 강세를 나타내고 있다.
증시는 지난주 약세를 나타냈다. 오라클 실적이 시장 예상치를 소폭 밑도는 동시에 자본지출 전망을 상향 조정하면서 인공지능(AI) 투자 수익화에 대한 우려가 커졌고, 이에 AI 관련주가 일제히 하락했다. 이 여파로 S&P500지수는 지난주 0.6% 내렸고 나스닥지수는 1.7% 하락했다. 기술주 비중이 상대적으로 낮은 다우지수만 상승했다.
야데니 리서치의 에드 야데니 사장은 "S&P 500의 '매그니피센트 7(엔비디아·애플·알파벳·마이크로소프트(MS)·아마존·메타·테슬라, M7)'은 AI 경쟁이 격화되면서 그동안 누려온 독점적 지위가 약화되기 시작했다"며 "이로 인해 2026년에는 현재와 같은 위상을 유지하기 어려울 수 있다"고 진단했다. 그는 이어 "그 경쟁의 수혜자는 S&P500에 포함된 (M7을 제외한) 나머지 '인상적인 493(493개 기업)'이 될 가능성이 크다"고 분석했다.
시장은 이번 주 발표되는 주요 경제지표에 주목하고 있다. 미 노동통계국(BLS)은 16일 11월 고용 보고서를 발표한다. 금융정보업체 모닝스타에 따르면 11월 비농업 고용은 전월 대비 4만명 증가하고, 실업률은 4.4%를 기록할 것으로 예상된다. 이는 9월 비농업 고용 증가폭(11만9000명)과 비교해 큰 폭의 둔화다. 관세 정책과 경기 불확실성 속에서 기업들이 신규 채용에 신중해지면서 노동시장이 점진적으로 둔화되고 있다는 신호도 감지된다.
다만 고용 둔화 시 통화 완화 기대를 높일 수 있다는 분석도 나온다.
모건 스탠리 이트레이드의 크리스 라킨 매니징 디렉터는 "Fed는 여전히 인플레이션보다 노동시장 약화에 더 초점을 맞추고 있다"며 "고용보고서에서는 오히려 나쁜 소식이 (시장에) 좋은 소식이 될 가능성이 크다"고 말했다. 그는 "고용이 급격히 위축되지 않는 한, 완만한 고용 둔화는 Fed의 비둘기파적(통화완화 선호) 통화정책을 견인할 수 있다"고 덧붙였다.
반면 물가 압력은 여전히 상당할 것으로 예상된다. 18일 발표되는 11월 소비자물가지수(CPI)는 헤드라인 CPI와 근원 CPI 모두 전년 대비 3.1% 올라 9월(3.0%)보다 상승폭이 소폭 확대됐을 전망이다. 16일 공개되는 11월 소매판매 지수는 전월 대비 0.1% 증가가 전망되며, 완만한 증가세가 이어질지 여부가 관건이다. 9월에는 0.2% 증가를 기록했었다.
이 밖에도 16일에는 S&P의 12월 글로벌 제조업·서비스업 구매관리자지수(PMI), 18일에는 주간 신규 실업수당 청구건수, 19일에는 11월 기존주택판매 지표가 발표된다. 잇단 지표 공개를 통해 미국의 제조업·고용·주택 경기 전반을 가늠할 수 있을 전망이다.
지금 뜨는 뉴스
미 국채 금리는 하락세다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 10년 만기 미 국채 금리는 전 거래일 대비 3bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.15%, 통화정책에 민감한 2년 만기 미 국채 금리는 전일보다 3bp 하락한 3.49%를 기록 중이다.
뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>