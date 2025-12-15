[날씨]화요일 수도권·강원 등 눈·비…아침 최저 -4∼5도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화요일인 16일 수도권과 강원내륙·산지, 충청 북부 등에 비나 눈이 조금 내리겠다.

연합뉴스

AD

서해북부해상에서 동해상으로 기압골이 하나 지나가면서 16일 경기북·남동부와 강원내륙·산지에 새벽부터, 수도권 나머지 지역과 충청북부에 오전부터 비나 눈이 내리기 시작해 밤까지 이어질 것으로 예상된다.

강수량은 강원중남부내륙·산지 5㎜ 미만, 수도권·강원북부내륙·강원북부산지·충남북부·충북중부·충북북부 1㎜ 안팎 등으로 많지 않겠다. 예상 적설도 강원산지 1∼3㎝, 강원내륙 1㎝ 안팎 정도다.

일본 남쪽 해상에 자리한 고기압 가장자리를 타고 남서쪽에서 바람이 불어 들면서 16일에도 기온은 예년 이맘때 수준을 웃돌겠다. 16일 아침 최저기온은 -4∼5도, 낮 최고기온은 5∼14도일 것으로 예상된다.





AD

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 3도와 8도, 인천 5도와 8도, 대전 1도와 12도, 광주 2도와 13도, 대구 -1도와 11도, 울산 0도와 13도, 부산 3도와 14도다. 남부지방 내륙 지역은 낮과 밤 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 유의해야 한다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>