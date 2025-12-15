'2029년 공학 전환' 동덕여대, '동덕대' 등으로 교명 변경 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'동덕여대 발전계획 설명회'서 밝혀

2029년 남녀공학 전환을 추진 중인 동덕여대가 '동덕대' 등으로 교명을 변경할 계획이라고 15일 밝혔다.

동덕여대는 이날 100주년기념관 강당에서 '동덕여대 발전계획 설명회'를 열고 학생과 교직원, 동문에게 남녀공학 전환 계획을 공유했다.

학교 측은 동덕대 등 다양한 후보를 놓고 교명 변경을 추진할 것이며 여성의 교육을 강조한 창학정신을 새롭게 공표하고 AI공학·생명바이오공학 전공을 신설하겠다고 말했다.





동덕여대는 공학 전환 문제를 논의하기 위해 지난 6월 공학전환공론화위원회를 꾸린 바 있다. 공론화위가 공학 전환을 권고하면서 김명애 총장은 지난 3일 2029년부터 남녀공학으로 전환하겠다는 방침을 공식화했다. 현재 대학원 및 한국어문화 전공에서만 남학생을 모집하고 있으나, 전환이 완료되면 학부 및 대학원 전 전공에 대해 남녀 구분 없이 신입생을 모집할 예정이다.

