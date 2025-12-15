AI 액션플랜 속도전 나선다…"2030년 피지컬AI 1위 목표"(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국가AI전략위, 출범 100일 맞아 AI행동계획안 발표

GPU 등 인프라 확보…강소형 데이터센터 구축

피지컬 AI 데이터·기술 확보…AX 가속화도

일부 공공 시스템 민간 클라우드로 전환

AI 기본법 우려엔 "문제 시 개정안 고민해 밝힐 것"

정부가 2030년까지 피지컬 인공지능(AI) 세계 1위를 달성하겠다는 목표를 담은 AI 행동계획안을 공개했다. 이른바 'AI 액션플랜'으로 알려진 이 계획안에는 데이터센터와 같은 인프라를 확충하는 동시에 산업 분야 AI 전환(AX)에도 속도를 낸다는 내용도 담겼다. 이를 위해 2030년까지 피지컬 AI 핵심 기술과 데이터를 확보해나갈 예정이다.

국가인공지능전략위원회는 15일 오후 서울 중구 서울스퀘어에서 열린 위원회 출범 100일 기념 기자간담회를 개최하고 이 같은 내용을 담은 '대한민국 인공지능 행동계획안'을 공개했다.

15일 오후 서울 중구 서울스퀘어에서 열린 국가인공지능전략위원회 출범 100일 기자간담회에서 임문영 부위원장이 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

국가인공지능전략위는 지난 9월8일 출범한 국가 최상위 AI 전략기구다. 이날 간담회에는 임문영 부위원장과 8명의 분과위원장, 5명의 TF 리더가 참석했다.

이날 공개된 계획안은 인공지능(AI) 생태계 조성, AI 전환(AX), AI 기본사회 추진의 3개 축으로 구성됐다. 각 부처가 이행해야 할 총 98개의 과제를 담았는데, 민간 전문가로 구성된 분과위원회와 태스크포스(TF)가 마련했다는 설명이다.

계획안에는 속도감 있는 시행을 중심으로 한 내용이 담겼다. 임문영 AI전략위 부위원장은 "무엇보다 빠르게 대응해야 한다"면서 "민간과 공공이 함께 빠르게 변화하는 데 초점을 뒀고, 속도가 생명이기 때문에 행동계획에는 시한이 명시돼 있다"고 강조했다.

계획안에는 먼저 AI 생태계 조성을 위해 첨단 그래픽처리장치(GPU)와 국산 AI 반도체를 토대로 데이터센터와 같은 인프라를 늘린다는 내용이 담겼다. 화이트해커를 활용한 상시 보안점검 체계도 도입한다.

AI 핵심 인재 확보를 위해서는 초·중·고 과정에서 AI 필수 교육체계를 구축하고 AI 인재 양성 사업들의 상호 연계에 나선다. AI 학습에 필요한 원본 개인정보와 저작물 활용이 권리 침해 없이 이뤄질 수 있도록 관련 법제도 정비한다.

다음으로는 우리가 강점을 가진 분야의 AX에 속도를 낸다. 이를 기반으로 AI 전주기 역량을 강화해 AI 풀스택 수출을 확대한다. 아울러 AI 기반의 K-콘텐츠 창작 생태계를 활성화하고 국방 AI 데이터센터 구축을 통해 국방 AX를 가속화한다.

국방·안보 분과장인 심승배 한국국방연구원 AI·정보화연구실장은 "국방 데이터 수집, 정제 기준을 포함해 데이터 보안 분류를 정비할 필요가 있다"며 "분류에 따라 민간 또는 군 자체 클라우드를 활용하는 등 클라우드 전환을 데이터 차원에서 준비할 것"이라고 말했다.

공공 데이터의 개방과 민간 플랫폼과의 연계 계획도 제시됐다. AI 네이티브 정부 업무관리 플랫폼으로 칸막이 행정을 해소하는 동시에 판결문 데이터 등 공공 데이터의 개방안을 마련한다. 여기에 민간플랫폼과 연계한 AI 기반 통합 민원플랫폼을 구축할 예정이다.

공공 시스템의 민간 클라우드 전환도 추진한다. 디브레인과 우편정보시스템, 안전디딤돌 서비스는 내년부터 민간 클라우드 전환과 함께 재해복구(DR) 구축 프로젝트를 추진한다.

마지막으로는 글로벌 AI 기본사회 기여를 위한 'AI 기본사회 추진계획'을 수립하겠다는 계획이 포함됐다. 이를 통해 AI 경제·안전 생태계를 선도하는 국가로 발돋움하겠다는 목표다.

국가인공지능전략위원회는 15일 오후 서울 중구 서울스퀘어에서 열린 위원회 출범 100일 기념 기자간담회를 개최하고 '대한민국 인공지능 행동 계획안'을 발표했다. 국가인공지능전략위원회 제공

위원회는 내년 1월4일까지 홈페이지에 계획안을 공개해 의견을 수렴할 예정이다. 산·학·연과 시민사회, 주요 기관·단체들에 대한 의견 청취도 병행한다.

이번 계획안에는 국정과제 수립 이후 새로 발굴한 과제들도 포함됐다는 게 위원회의 설명이다. 대표적으로 보안 패러다임을 사후 대처에서 사전 예방 중심으로 전환하는 과제와 민간 역량을 활용해 공공시스템을 효율적으로 재설계하는 과제가 해당된다.

계획안 수행 과정에서 부처간 협력도 유도한다. 임 부위원장은 "이번 행동계획안에는 인프라 확보, 인재 양성과 규제 혁신, 산업 지원 등 우리나라의 AI 토대를 마련하는 데 많은 부분이 할애됐다"면서 "각 부처 간 협력을 유도하기 위해 특정 사안에 대해 일정한 시한 안에 협의하도록 요구하는 '깔때기 전략'형 과제들을 많이 뒀다"고 강조했다.

한편, 위원회는 출범 이후 8개 분과위원회와 3개 TF의 구성을 완료하고 전문가 중심 정책 심의 체계를 정비해왔다. AI와 관련한 국가적 현안 대응을 총괄하는 역할도 맡아왔다.

임 부위원장은 "그동안 위원회는 AI 시대를 준비하는 조직으로서 새로운 방식으로 일하고자 노력했다"라면서 "앞으로 AI 행동계획에 대한 각 부처의 실천 여부를 세밀하게 지켜보고 조정하면서 성과를 낼 수 있도록 더욱 열심히 돕겠다"고 밝혔다.





한편, 내년 1월 시행될 예정인 AI 기본법을 두고 규제 우려가 나오는 데 대해 임 부위원장은 "이미 법이 진행되는 과정에서 언급하는 것은 적절하지 않다"면서도 "시행 과정을 지켜보면서 문제가 있을 경우 여론을 듣고 개선점이 있다면 법 개정안 등을 고민해 밝히겠다"고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

