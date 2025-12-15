연쇄추돌 사고로 16명 사상…운전자 '약물운전' 확인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대전 도심서 9종추돌, 1명 사망·15명 부상

혈액서 향정신성 성분 검출

대전 도심에서 연쇄 추돌 사고를 내 16명의 사상자를 낸 40대 운전자가 약물에 취한 상태로 운전한 사실이 확인됐다. 경찰은 약물 운전과 치사 혐의를 적용해 조만간 검찰에 사건을 넘길 방침이다.

사고가 난 테슬라 승용차. 대전소방본부

대전유성경찰서는 교통사고처리특례법상 치사 및 도로교통법상 약물 운전 혐의로 40대 운전자 A씨를 입건했다고 15일 밝혔다.

A씨는 지난달 8일 오후 1시 50분쯤 대전 유성구 도룡동의 한 도로에서 테슬라 승용차를 몰다 앞서가던 오토바이와 차량 8대를 잇달아 들이받은 혐의를 받고 있다. 이 사고로 오토바이 운전자 1명이 숨지고 피해 차량에 타고 있던 운전자와 동승자 등 15명이 다쳤다.

경찰은 A씨와 동승자로부터 "사고 당시 순간적으로 기절했다", "의식을 잃는 것을 봤다"는 진술을 확보하고 기저질환 여부와 사고 연관성 등을 집중 조사해 왔다.

A씨는 경찰조사에서 평소 뇌전증을 앓고 있으며 사고 당일에도 관련 약을 먹었다고 진술했다. 국립과학수사연구원의 감정 결과 A씨의 혈액에서는 벤조디아제핀 성분이 검출됐다.

벤조디아제핀은 향정신성의약품에서 주로 검출되는 성분으로 졸림, 집중력 저하 등의 부작용이 있어 운전에 영향을 미칠 수 있는 것으로 알려져 있다.

경찰 관계자는 "A씨가 약물 운전 상태였고 기저질환에 의한 쇼크 가능성도 있었던 것으로 판단했다"며 "피의자 진술과 블랙박스 영상 등 조사 결과를 종합해 혐의가 있다고 봤다"고 말했다.





경찰은 수사를 마무리하는 대로 오는 16일 A씨를 불구속 상태로 검찰에 송치할 예정이다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

