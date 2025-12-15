변기 잘못 썼다간 큰일…겨울철 급증 바이러스 '초비상'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

노로바이러스 감염증 환자 수 급증

식약처, 개인 예방수칙 준수 당부

본격 겨울철이 시작되면서 노로바이러스 감염증이 유행 조짐을 보이자 보건 당국이 주의를 당부하고 나섰다. 특히 화장실에서 변기 뚜껑을 닫지 않은 채 물을 내리는 습관이 바이러스 확산 위험을 키울 수 있다는 지적이다.

겨울철 노로바이러스 기승…절반 이상 집중

15일 식품의약품안전처에 따르면 최근 노로바이러스 식중독 의심 신고가 증가 추세를 보이고 있다. 식약처가 집계한 지난 5년간 노로바이러스 식중독 발생 현황을 보면 총 234건 가운데 절반 이상인 53%가 겨울철에 집중됐다.

감염경로는 노로바이러스에 오염된 물 또는 음식물을 섭취한 경우나 환자 접촉을 통한 사람 간 전파 혹은 환자 분비물의 비말에 의한 감염도 가능하다. 노로바이러스에 감염되면 12~48시간 안에 구토, 설사 등의 증상이 나타나며 사람에 따라 복통, 오한, 발열이 나타나기도 한다.

노로바이러스는 개인 위생 관리가 어렵고 집단생활을 많이 하는 영유아(0~6세)를 중심으로 발생하는 특성이 있다. 바이러스의 유전자형이 다양하고 감염 후 면역을 유지하는 기간이 최대 18개월 정도로 짧은 편이라 과거에 노로바이러스 감염증에 걸렸더라도 다시 재감염될 수 있다.

손 씻기부터 변기 사용까지…생활 속 예방이 관건

노로바이러스는 입자가 작고 표면 부착력이 강해 비누 등 세정제를 이용하여 흐르는 물에 30초 이상 손가락, 손등까지 깨끗이 씻어야 한다. 과일·채소류는 물에 담갔다 흐르는 물에 깨끗이 세척하고 생굴 등 익히지 않은 어패류 제품에 가열조리용 등의 표시가 있으면 반드시 중심 온도 85도에 1분 이상 가열해 섭취해야 한다.

또한 구토하거나 용변을 본 뒤에는 변기 커버를 덮고 물을 내리는 게 바람직하다. 실제로 변기 물을 내릴 때 작은 액체 방울 기둥이 사방으로 퍼지면서 박테리아가 멀리까지 확산한다는 국내외 연구 결과들이 제시됐다. 미국 콜로라도 볼더대 연구팀의 실험 결과에 따르면, 변기 물 내림으로 발생하는 에어로졸(생물학적 인자들이 기체적 환경에 미세한 입자로 분산된 상태) 현상은 8초 만에 약 1.5m까지 퍼져나가는 것으로 확인됐다.

또 유한킴벌리와 국민대가 공동으로 진행한 '화장실 변기 물 내림에 의한 비산(날아서 흩어지는) 물질의 오염 특성 연구'에서는 변기 커버를 올린 채 물을 내렸을 때 직수형 변기에서 흩어지는 입자가 최대 92㎝ 높이까지 상승하며 약 1분간 공중에 머무는 것으로 조사됐다. 이러한 과정에서 변기 주변 바닥, 세면대, 손잡이 등이 함께 오염될 가능성이 있다.





식약처는 구토에 의한 식중독 확산을 방지하기 위해 어린이집 등 전국 영유아 시설에 '구토물 소독 처리 키트(위생장갑, 마스크, 소독액, 타월 등)' 3만6000개를 배포했다. 식약처 관계자는 "식중독 예방 요령 등을 지속해서 홍보할 계획"이라 말했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

