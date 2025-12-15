10·15 대책 이후 서울 오피스텔 거래량 32%↑…가격은 유지[부동산AtoZ]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중소형 평형 중심으로 거래 이뤄져

거래량은 강남·영등포·마포 순으로 많아

오피스텔 가격은 대책 전후 크게 변화 없어

10·15 부동산 대책 발표 이후 서울 오피스텔 거래량이 32% 증가한 것으로 집계됐다. 규제지역 확대와 대출 규제 영향을 받은 아파트는 거래량이 감소했지만, 규제로부터 상대적으로 자유로운 오피스텔은 거래가 늘었다.

공무원 학원과 입시학원이 밀집된 서울 동작구 노량진에 자리한 오피스텔. 사진=강진형 기자aymsdream@

15일 직방에 따르면 서울 매매 거래량은 부동산 대책 발표 전 1001건에서 지난 10일 기준 1322건으로 약 32% 증가했다. 규제의 초점이 아파트에 맞춰지면서 정책 영향권 밖인 오피스텔은 수요가 유지된 것으로 보인다.

같은 기간 서울 아파트 거래량은 대책 이전 1만4038건에서 대책 이후 5367건으로 약 62% 급감했다. 대출 규제 강화에 더해 토지거래허가구역 확대와 규제지역 지정으로 투자성 매수가 제한되면서 실수요 중심의 거래만 남게 된 영향이 크다.

오피스텔 거래 현황을 보면, 지역별로 증가율과 거래량이 각각 다르게 나타났다. 증가율은 동작구(233%), 서대문구(120%), 노원·성북구(100%) 등에서 크게 늘었다. 실제 거래량은 강남구(128건), 영등포구(122건), 마포구(119건), 송파구(117건) 등 주요 업무지구와 도심권 오피스텔 밀집 지역에서 많았다.

서울 10·15 부동산 대책 전과 이달 10일 기준 아파트·오피스텔 거래량 비교. 직방 제공

중소형 오피스텔 중심의 거래 구조는 부동산 대책 발표 이후에도 이어졌다. 오피스텔이 아파트의 대체 주거지로 주목받으며 중대형 거래가 늘어날 것이라는 전망이 나왔지만, 시장에서는 40㎡ 미만과 40~60㎡ 미만 거래 비중이 가장 높게 유지됐다. 85㎡ 초과 대형은 뚜렷한 증가세 없이 기존 수준을 이어갔다. 주거와 임대수익을 동시에 고려하는 오피스텔 특성상 실거주·투자 목적이 함께 작용해 중소형 선호가 유지된 것으로 풀이된다.

오피스텔 거래 가격은 거래량 변화와 달리 큰 변동 없이 비슷한 수준을 유지했다. 서울 오피스텔 평균 거래가격은 대책 이전 3억3397만원에서 대책 이후 3억3865만원으로 큰 차이가 없었다. 중앙값 역시 2억1900만원에서 2억1000만 원으로 소폭 조정되는 데 그쳤다. 거래 증가가 고가 지역보다 상대적으로 접근 가능한 가격대의 단지로 고르게 분산된 영향으로 풀이된다.

오피스텔 거래 증가가 단기적으로 규제로 인한 분산 효과가 작용한 것으로 분석되지만 거래량 증가에도 불구하고 가격은 거의 변동이 없었다. 투자 수요가 본격적으로 확대되기에는 시장 여건상 구조적 제약이 존재하는 것으로 보인다.







김은선 직방 빅데이터랩장은 "오피스텔은 주거와 임대수익 목적이 혼재된 상품 특성상 금리 수준·임대시장 흐름·대출 환경 등 외부 변수에 민감하게 반응한다. 특히 가격이 높아지면 투자 수요가 다시 위축될 수 있고, 다른 주거 대안을 선택하려는 이동 수요가 나타날 가능성도 있다"며 "최근 거래 증가는 단기 변동 가능성과 시장 흐름이 변하려는 조짐일 가능성 모두 내포하고 있어, 향후 시장 여건과 수요 구조가 어떻게 전개되는지 추세적으로 지켜볼 필요가 있다"고 설명했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

