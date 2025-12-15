"일년에 1100번 시술도"…'신경차단술' 진료비 5년간 2배 급증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

건보공단, 최다시술 A병원선 1인당 평균 17회

1124회 시술받은 환자는 방사선 노출 최대 127mSv

정형외과나 신경외과, 마취통증의학과 등에서 이뤄지는 신경차단술 시술에 따른 진료비가 지난 5년간 2배 이상 급증했다. 같은 기간 건강보험 총진료비가 1.3배 증가한 것과 비교하면 두드러진 증가세다.

15일 국민건강보험공단에 따르면, 지난해 신경차단술을 받은 환자는 965만명으로 총 6504만건의 시술이 이뤄졌다. 이에 따른 진료비는 3조2960억원으로 2020년 1조6267억원에 비해 5년간 2.03배 늘었다. 같은 기간 건강보험 총진료비는 86조7000억원에서 116조2000억원으로 1.34배 증가했다.

신경차단술이란 통증을 유발하는 신경과 주위 조직에 국소마취제와 스테로이드 등 치료 약물을 주입해 통증 신호를 보내는 신경전달 통로를 차단하는 시술이다. 통증을 줄이고 신경 주변의 염증, 부종을 개선할 수 있으나 드물게 감염이나 출혈, 시술 부위의 일시적인 통증 증가, 혈관 천자, 추간판 천자, 약물의 혈관 내 주입, 신경 손상, 이상 감각 등의 부작용이 발생할 수 있다.

최근 5년간 상급종합병원을 제외한 종합병원, 병원급, 의원급 등 모든 요양기관 종별에서 신경차단술 진료비가 증가했는데, 이중 의원급에서는 무려 2.16배로 가장 많이 증가한 것으로 나타났다. 건강보험 급여가 적용되는 8종의 신경차단술을 기준으로 지난해 시행 건수는 6504만건으로 2020년 3820만건 대비 1.70배 증가했다.

2024년 가장 많이 시행한 신경차단술은 '척수신경총, 신경근 및 신경절차단술'로 3060만건이 시행돼 2020년 1390만건에 비해 2.20배 증가한 규모였다. 또 최근 5년간 가장 증가 폭이 큰 신경차단술은 '뇌신경 및 뇌신경말초지차단술'로 2020년 11만건에서 2024년 25만건으로 2.34배 증가했다.

이 두 가지 시술을 가장 많이 시행한 기관은 A병원으로 지난해에만 환자 1인당 척수신경총·근·절차단술을 평균 16.73회 시행한 것으로 확인됐다. 이는 전체 시행기관 평균(3.89회) 대비 4.3배 많은 수치다. 뇌신경·뇌신경말초지차단술은 환자 1인당 8.19회를 실시, 전체 평균(2.09회) 대비 3.9배 많았다.

지난해 신경차단술을 가장 많이 받은 B환자는 일 년간 24개 요양기관에 747회 내원해 등통증, 경추간판장애, 팔의 단일신경병증 등으로 7종의 신경차단술을 1124회 시술받았다. 이는 전체 환자의 시행 건수 평균(5.6회)보다 201배나 많은 것으로, 연간 6700만원의 진료비를 지출했다. 또 '삼차신경의 분지' 신경차단술을 가장 많이 받은 C환자는 일 년간 A병원에 105번 내원, 총 347회 시술을 받았고, 주상병이 '삼차신경의 장애'와 '대상포진'에 해당해 급여산정 기준(15회)에서도 예외 적용을 받았다.

건보공단은 척수신경총·근·절차단술과 뇌신경·뇌신경말초지차단술의 경우 일부 부위에는 C-Arm 등 방사선을 이용한 투시장치를 이용해 시술해야 하는 만큼 자주 시술을 받을 경우 방사선 노출 위험성도 크다고 지적했다. 통상 신경차단술 1건당 평균 5~10분간 시술하는 중 C-Arm을 통한 방사선 피폭 시간이 최대 1분임을 감안하면 환자의 경우 0.034~0.113mSv(밀리시버트)만큼 피폭이 될 것으로 추정된다.

앞서 1124건의 신경차단술을 받은 B환자의 경우 연간 방사선 피폭량이 최소 38.216mSv에서 최대 127.012mSv에 이르는 셈이다. 건보공단은 "유효선량 100mSv 초과는 암 발생 위험을 0.5% 증가시킨다"며 "8년 동안 지속해서 시술을 받을 경우 암 발생 위험은 5% 증가하고(1000mSv 초과), 30년 동안 받을 경우 사망률이 50%(4000mSv 초과)까지 올라갈 수 있다"고 지적했다.





이같은 분석 결과에 대해 대한마취통증의학회와 대한신경과학회는 "난치성 두통, 대상포진후신경통, 복합부의통증증후군 등 치료가 어려운 환자들을 주로 치료하는 통증 전문센터일 경우 1인당 시술 횟수가 증가할 수 있다"면서도 "환자 한명에게 연간 347회 동일한 시술을 하는 것은 매우 예외적인 경우이며, 진단의 적정성에 대한 확인과 함께 치료 반응성 평가, 약물치료·물리치료·심리치료 등 다학제적 접근을 검토할 필요가 있다"고 말했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

