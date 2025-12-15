강릉~부산에 준고속철 투입…1시간 단축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KTX-이음, 중앙선 18회·동해선 6회 운행

국토교통부는 30일부터 중앙선과 동해선에 준고속철도 KTX-이음(시속 260㎞)을 투입한다고 밝혔다.

서울 청량리역과 부산 부전역을 잇는 중앙선은 지난해 복선전철을 개통했다. 최근 안동~영천 구간 신호시스템 개량을 마쳐 열차를 추가로 투입하는 한편 신규 정차역을 늘리기로 했다. 청량리~부전 구간을 하루 6회에서 18회로 늘린다. 이 구간 KTX-이음 최단 시간이 3시간 56분인데 앞으로 3시간 38분으로 줄어든다. 그간 정차하지 않았던 덕소와 북울산, 남창, 신해운대, 센텀역 등에도 일부 열차가 정차한다.

연합뉴스

올해 1월 개통한 동해선은 KTX-이음을 6회 추가로 투입한다. 포항~삼척 구간 증속 시험을 마쳤다. 현재는 ITX-마음(최고속도 시속 150㎞)이 다닌다. 부전~강릉 구간이 기존에는 5시간 4분 걸렸는데 KTX-이음을 타면 3시간 54분으로 1시간 10분 줄어드는 효과가 있다. 청량리와 강릉을 잇는 강릉선에도 KTX-이음이 4회 추가로 투입된다.





윤진환 국토부 철도국장은 "잠재력이 풍부한 경북·강원지역과 부산·울산, 수도권 간 연결이 더 강화될 것"이라며 "보다 많은 국민이 고속철도 서비스를 누릴 수 있도록 철도망을 촘촘히 구축하겠다"라고 말했다.

중앙선동해선 강릉선 노선도. 국토교통부 제공





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

