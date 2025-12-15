우리은행, 삼성월렛 머니·포인트 가입자 100만명 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우리은행이 삼성전자와 제휴해 출시한 '삼성월렛 머니·포인트' 서비스 신규 가입자가 100만명을 돌파했다고 8일 밝혔다.

지난 10월 서비스를 시작해 출시 3주 만에 50만 명을 돌파한 데 이어, 두 달이 채 되기 전에 거둔 성과다. 별도 애플리케이션(앱) 설치 없이 삼성월렛에서 바로 가입할 수 있다는 점과 높은 포인트 적립률이 가입률을 높이는 데 주요했다고 우리은행은 설명했다.

양사는 이번 100만명 돌파를 기념해 최대 10% 포인트 적립 이벤트를 15일부터 진행한다. 삼성월렛 머니로 오프라인 결제 시 기본 0.5% 적립은 물론, 한도가 소진될 때까지 100만 돌파 기념 5%, 우리은행 계좌 충전·결제 시 1.5%, '삼성월렛머니 우리통장' 사용 시 3% 혜택이 더해져 고객은 결제금액의 최대 10% 포인트를 받을 수 있다.

생활밀착형 제휴 혜택도 확대한다. GS25 편의점에서 3000원 이상 결제 시 1000포인트를 즉시 지급하며, 롯데ON 등 주요 온라인 몰에서도 즉시 할인과 포인트 적립 혜택을 제공한다. 향후에도 고객 혜택 범위 확대를 위해 제휴처를 지속적으로 확장할 계획이다.





우리은행과 삼성전자 관계자는 "단기간에 100만 명의 고객이 선택해주신 만큼, 체감할 수 있는 혜택으로 보답하겠다"며 "앞으로도 일상에서 더 자주, 더 편리하게 사용할 수 있는 결제 서비스로 키워나가겠다"고 말했다.





