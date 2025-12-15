본문 바로가기
[오늘의신상]풀무원다논, 글로벌 프로틴 요거트 '요프로'

구은모기자

입력2025.12.15 08:26

고함량 프로틴·필수 아미노산 9종·BCAA 등 담아

풀무원다논이 프리미엄 고함량 프로틴 요거트 브랜드 '요프로'(YoPRO)를 국내에 론칭하며 발효유 시장 공략에 박차를 가한다.


풀무원다논은 프랑스 다논이 전 세계 23개국에서 선보이고 있는 프리미엄 고함량 프로틴 요거트 브랜드 요프로를 국내에 론칭한다고 15일 밝혔다.


요프로는 100년 발효기술을 가진 세계 판매 1위 기업 다논(Danone)의 프리미엄 고함량 프로틴 요거트 브랜드다. 2015년부터 각 나라별 소비자 특성에 맞게 'YoPRO', 'GetPRO', 'HiPRO', 'OIKOS' 브랜드로 글로벌 23개국에서 선보이고 있다.


요프로는 고함량 프로틴과 필수 아미노산 9종, BCAA까지 담아 최고의 퍼포먼스가 필요한 순간 단백질을 간편하게 보충할 수 있는 제품이다. 전 세계적으로 운동을 일상으로 즐기는 '액티브 라이프스타일'이 확산하면서 단백질을 맛있고 편리하게 섭취할 수 있는 요거트 제품으로 자리 잡아 호평받고 있다.


이번에 풀무원다논이 국내에 선보이는 요프로는 다논의 글로벌 노하우와 전문성을 바탕으로 한국 소비자에게 맞춰 영양 설계를 최적화한 제품이다. 국내에서도 식단·운동을 통한 건강 관리 트렌드가 지속되는 만큼 풀무원다논은 고함량 프로틴 요거트 브랜드 요프로로 균형 잡힌 라이프스타일을 추구하는 소비자를 적극 공략하고 매년 가파르게 성장하고 있는 프로틴 시장에서 요거트 카테고리의 확대를 이끌어 간다는 전략이다.


풀무원다논 요프로는 150g 한 컵에 15g의 단백질(설탕무첨가 플레인 제품)을 담아 풍부한 단백질을 빠르고 간편하게 섭취할 수 있다. 필수 아미노산 9종을 담은 '완전 단백질' 요거트로 세 가지 아미노산(BCAA)을 최대 3,50mg(설탕무첨가 플레인 제품) 함유했다. 또한 락토프리 제품으로 유당에 민감한 소비자도 부담 없이 즐길 수 있으며 지방 0%에 설탕무첨가 라인으로 지방과 당류를 신경 쓰는 소비자들에게도 적합하다. 출시 제품은 소비자 선호도가 높은 '설탕무첨가 플레인'과 '블루베리' 2종이다.


풀무원다논 관계자는 "최근 단백질 섭취 목적이 단순 영양 보충에서 활기찬 일상 관리와 운동 퍼포먼스 향상으로 확대되고 있다"며 "요프로가 이러한 변화하는 단백질 섭취 트렌드에 맞춰 누구나 운동 전후에 부담 없이 즐길 수 있는 건강한 루틴으로 자리 잡을 수 있도록 다양한 마케팅 활동을 전개해 나가겠다"고 말했다.




구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

