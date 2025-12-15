본문 바로가기
관악구, 국토부 ‘스마트도시 인증’ 2회 연속 획득

김민진기자

입력2025.12.15 08:25

AI·빅데이터 기반 생활밀착형 서비스 인정

서울 관악구(구청장 박준희)가 국토교통부 주관 '2025년 스마트도시 인증' 공모에서 2023년에 이어 2회 연속 스마트도시 인증을 획득했다.

관악구, 국토부 ‘스마트도시 인증’ 2회 연속 획득 관악구가 '2025년 스마트도시 인증' 공모에서 2회 연속 스마트도시 인증을 획득했다. 사진 가운데 박준희 구청장. 관악구 제공.
'스마트도시 인증'은 지자체의 스마트도시 사업을 정량(1000점), 정성(1000점) 지표로 종합 평가해 총 1400점 이상을 획득한 도시에만 부여되는 인증 제도다. 관악구는 2023년 최초 인증 이래 이번 재인증 성공을 통해 스마트도시 분야 선도 지자체의 위상을 확고히 다지게 됐다.


구는 민선 7기부터 스마트도시 전담 조직을 신설하고, 민선 8기에는 'AI데이터팀' 개편과 관련 조례 제정을 통해 인공지능(AI)을 행정에 본격 도입할 수 있는 제도적 기반을 선도적으로 마련했다.


구는 도시 안전과 생활 편의를 향상시키는 스마트 인프라 확충에 집중했다. 객체, 밀집도 분석 기능을 갖춘 지능형 폐쇄회로(CC)TV를 확충하고, 정보통신기술(ICT) 기반 산불감시 플랫폼, 노후 시설물 사물인터넷(IoT) 모니터링, 스마트 도로열선 등을 구축해 재난 및 안전 위험을 사전에 감지하고 피해를 최소화하는 재난안전 관리 체계를 완성했다.


행정 및 생활 분야에서는 데이터·AI 기반 행정서비스를 본격 도입했다. 구 홈페이지에 AI 챗봇(보건/복지/세무/민원)을 구축해 이용자들이 AI를 통해 분야별 정보를 쉽고 빠르게 활용할 수 있도록 했다.


이와 함께 스마트 쉼터 구축, IoT 공유·무인 주차장, 스마트 빗물받이 신고 플랫폼, 교육로봇을 활용한 디지털 역량 교육 등을 통해 주민이 일상 속에서 변화를 직접 체감하는 생활밀착형 스마트 서비스를 지속적으로 확대하고 있다.


구는 내년 행정 전반에 AI를 접목하는 AI 행정서비스 전환에 속도를 내고, 기존 스마트인프라를 한층 더 고도화할 계획이다. 또한 주민과 직원 대상의 AI 및 디지털 교육과 청년 데이터 인재 양성을 꾸준히 이어가 '모든 세대가 함께 누리는 일상 속 스마트도시 관악'을 완성해 나갈 방침이다.


박준희 관악구청장은 "AI와 데이터에 기반한 스마트도시 정책으로 주민의 안전과 편의를 높이는 '생활밀착형 스마트도시'를 만들어 왔다"며 "앞으로도 행정 전 분야에서 AI를 적극 활용하고 스마트인프라를 지속적으로 고도화해 모든 구민이 체감하는 포용적 스마트도시 관악을 만들어 가겠다"고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

