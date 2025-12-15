김포시, 2025년 경기도 기업SOS 대상 '우수상' 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기업하기 좋은 환경 조성 노력 인정

경기 김포시(시장 김병수)가 기업하기 좋은 환경 조성을 위한 적극적인 노력을 인정받아 경기도가 주관하는 '2025년 기업SOS 대상' 평가에서 '우수상'을 수상하는 쾌거를 이뤘다.

김포시(시장 김병수)가 기업하기 좋은 환경 조성을 위한 적극적인 노력을 인정받아 경기도가 주관하는 '2025년 기업SOS 대상' 평가에서 '우수상'을 수상하고 있다. 김포시 제공

시는 지난 11일 라마다플라자 수원호텔에서 열린 시상식에서 '상생협력 모델 구축'과 '현장 중심의 기업애로 해소' 성과를 높이 평가받아 우수기관 선정의 영예와 함께 시상금 300만원을 확보했다고 12일 밝혔다.

이번 평가는 경기도 내 31개 시·군을 대상으로 ▲기업애로 관심도 ▲기업애로 처리 ▲규제 개선 ▲홍보 실적 등 전반적인 기업지원 행정력을 종합적으로 심사하는 1차 정량평가와, 시·군의 우수시책 발표를 중심으로 한 2차 정성평가로 진행됐다.

김포시는 기업애로 처리 실적과 규제 개선, 홍보 등에서 높은 점수를 받아 1차 정량평가에서 우수한 성적을 거두었으며, 이어 2차 정성평가에서도 관내 대형공사에 지역 제품과 인력이 우선 활용되도록 돕는 '상생협력 모델 구축' 성과를 인정받아 최종 우수 시·군(5개)에 이름을 올렸다.





김포시 관계자는 "이번 수상은 기업 현장의 의견을 꾸준히 듣고 애로 해소를 위해 노력해 온 결과가 반영된 것"이라며 "앞으로도 지역 기업이 경영에 전념할 수 있도록 김포시만의 차별화된 기업지원 시책을 발굴·보완해 '기업하기 좋은 도시'를 만들어 가겠다"고 밝혔다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

