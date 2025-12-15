본문 바로가기
10주년 맞은 'LG 시그니처'…프리미엄 가전 CES 출격

장희준기자

입력2025.12.15 10:00

CES에서 LG 시그니처 새 라인업 공개

LG전자가 미국에서 인공지능(AI) 기술을 더한 가전 라인업을 공개한다. 올해 10주년을 맞은 프리미엄 브랜드 LG 시그니처를 통해 글로벌 시장에서의 입지를 다질 계획이다.


LG전자는 내달 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 CES 2026에서 AI로 한층 진화한 LG 시그니처 라인업을 공개한다고 15일 밝혔다. 제품 본연의 성능을 높이고 사용 편의성도 업그레이드한 LG 시그니처를 통해 프리미엄 가전의 새 기준을 제시하는 한편, 글로벌 시장에서 프리미엄 입지를 공고히 한다는 전략이다.


10주년 맞은 'LG 시그니처'…프리미엄 가전 CES 출격 LG전자는 내달 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 CES 2026에서 AI로 한층 진화한 LG 시그니처 라인업을 공개한다고 15일 밝혔다. 사진은 인테리어컷. LG전자
LG 시그니처는 ▲기술 혁신으로 이룬 차별화된 성능 ▲본질에 충실한 정제된 디자인 ▲지금까지 경험해 보지 못한 직관적인 사용성을 지향하는 LG전자의 프리미엄 브랜드다. LG전자는 2016년 LG 시그니처를 처음 선보인 뒤 혁신기술을 더한 프리미엄 가전으로 자리매김했다.


이번에 공개하는 LG 시그니처는 ▲냉장고 ▲세탁기 ▲건조기 ▲세탁건조기 ▲식기세척기 ▲오븐레인지 ▲월 오븐 ▲후드 ▲쿡탑 ▲후드 겸용 전자레인지(OTR Microwave) 등 10개 제품군으로, 주방 가전 라인업을 늘려 빌트인처럼 통일감 있는 디자인을 구현할 수 있게 했다.


10주년을 맞은 LG 시그니처는 AI 기반 편의기능도 다양하게 적용했다. 새로운 LG 시그니처 냉장고는 거대언어모델(LLM) 기반으로 고객의 일상 대화를 이해하는 AI 음성인식 기능이 적용됐다. 고객이 "하이 LG, 고기를 일주일 정도 보관하려면 어떤 모드가 좋아"라고 물으면 AI가 질문을 인식한 뒤 고기를 오래 보관할 수 있는 모드를 제안하고 설정까지 해준다.


스마트 인스타뷰 냉장고의 AI 음식 관리 솔루션은 식재료 관리의 번거로움을 줄여준다. AI가 내부 카메라를 통해 냉장고에 들어오고 나가는 식품을 자동으로 인식하며, 인식한 재료를 기반으로 맞춤형 레시피를 추천한다. 투명 올레드로 업그레이드된 인스타뷰 기술은 평상시엔 주변 인테리어와 조화를 이루는 커버 스크린을 제공해 공간을 더욱 세련되게 만들어 준다.


오븐레인지의 '고메(Gourmet) AI' 기능은 내부 카메라로 재료를 식별해 약 80가지 레시피를 추천한다. 재료를 넣고 오븐을 닫으면 6.8인치 LCD 화면에 추천 메뉴가 나타나며, AI 브라우닝 알람 기능으로 고객이 선택한 굽기에 맞게 크루아상이 구워지는 시점에 알람을 보낸다.


10주년 맞은 'LG 시그니처'…프리미엄 가전 CES 출격 LG전자는 내달 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 CES 2026에서 AI로 한층 진화한 LG 시그니처 라인업을 공개한다고 15일 밝혔다. 사진은 인테리어컷. LG전자

LG전자만의 핵심 부품 기술력에 AI를 접목한 'AI 코어테크'도 적용됐다. AI로 제품 사용환경을 분석한 뒤 최적화 모드를 제공하며, 이를 통해 성능과 에너지 효율을 모두 끌어올린다. 예컨대 LG전자 세탁기와 건조기의 기술력을 상징하는 'AI DD(Direct Drive)모터'는 AI가 세탁물의 무게, 옷감 종류, 오염도를 분석해 옷감을 보호하는 최적의 모션으로 세탁해준다.


LG전자는 LG 시그니처 철학을 담은 정제된 디자인 정체성은 그대로 이어가되, 지역별 고객 취향을 고려하는 맞춤 전략을 더한다. 각기 다른 프리미엄 수요에 부합하는 제품으로 고객층을 확대해 시장 경쟁력을 강화하고, 글로벌 프리미엄 브랜드의 위상을 굳힌다는 계획이다.


예를 들어 가전 본연의 기능과 내구성을 중시하며 대용량을 선호하는 북미·중동 지역에는 메탈 소재로 제품의 견고함이 돋보이는 제품들을 선보인다. 공간에서의 조화로운 인테리어를 중시하는 아시아·유럽 지역에는 차분한 컬러와 무광 소재로 고급스러움을 강조하는 식이다.


백승태 LG전자 HS사업본부장(부사장)은 "10주년을 맞아 새롭게 선보이는 시그니처 라인업으로 프리미엄 가전의 새 기준을 제시하고 글로벌 시장에서 리더십을 강화하겠다"고 말했다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

