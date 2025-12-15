본문 바로가기
중랑구, '용마경로복지관 스크린파크골프장' 개장

김민진기자

입력2025.12.15 07:43

서울 중랑구(구청장 류경기)가 구립용마경로복지관 3층에 '스크린파크골프장'을 개장했다. 중랑천변 9홀 파크골프장과 신내노인종합복지관 옥상의 4홀 파크골프장에 이어 구의 세 번째 파크골프장이다.

중랑구, ‘용마경로복지관 스크린파크골프장’ 개장 스크린파크골프장에 개소식에 참석한 류경기 중랑구청장과 관계자들. 중랑구 제공.
이번에 개장한 스크린파크골프장은 복지관 내부의 실내 파크골프 시설로, 어르신들이 날씨에 관계없이 보다 편리하게 여가활동을 즐길 수 있도록 조성됐다.


구립용마경로복지관은 2014년 개관해 하루 평균 200여 명이 이용하는 어르신 여가시설로, 이번 스크린파크골프장 조성을 통해 보다 가까운 생활권 내에서 안전하게 운동할 수 있는 환경이 마련됐다.


복지관은 전문 강사를 활용한 교육 프로그램을 운영하고, 평일 오전과 오후로 시설을 개방할 예정이다. 60세 이상 중랑구민이면 사전 신청을 통해 누구나 이용할 수 있다.


중랑구는 지난 4월 중랑천 월릉교와 이화교 사이에 9홀 규모의 중랑구립파크골프장을 조성해 현재까지 4만3000여 명 이상이 이용했다. 지난 11월에는 신내노인종합복지관 옥상에 4홀 규모의 파크골프장을 추가로 개장해 어르신 접근성을 높였다. 이번 실내 스크린파크골프장까지 더해지면서 구는 다양한 형태의 생활체육 기반을 확충해 나가고 있다.


류경기 중랑구청장은 "어르신들이 가장 편하고 가까이에서 이용할 수 있는 복지관에 파크골프장을 조성한 데 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 어르신들의 건강한 노후와 복지 향상을 위한 다양한 사업을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

