국립부경대 디지털스마트부산 아카데미 학생팀, ‘U-BDIA 사이드 프로젝트’ 대상 등 휩쓸어

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.14 19:04

12일 센텀벤처타운… 대상·기술상·혁신상·아이디어상

국립부경대 학생들이 지역 혁신을 이끄는 디지털 인재로 우뚝 섰다.


국립부경대학교 디지털스마트부산 아카데미 사업단(단장 노맹석) 학생들이 '2025 U-BDIA AI·SW 페스티벌'에서 열린 사이드 프로젝트 시상식에서 대상 등 6개 상을 받으며 활약했다.

국립부경대 디지털스마트부산 아카데미 학생팀, ‘U-BDIA 사이드 프로젝트’ 대상 등 휩쓸어 ‘2025 U-BDIA 사이드 프로젝트 공모전 국립부경대 학생팀. 국립부경대 제공
이 사업단 소속 학생들은 부산시와 부산정보산업진흥원 주최로 12월 12일 부산 센텀벤처타운에서 열린 이번 행사에서 대상을 비롯해 기술상, 혁신상(2개 팀), 아이디어상(2개 팀)을 받았다.


이 행사는 인공지능·소프트웨어 분야의 최신 기술 동향을 공유하고, 취업 역량을 강화해 인재 양성과 관련 산업 발전을 위한 교류의 장으로 마련됐다. 부산 지역 7개 대학 30개 팀이 참가해 AI, SW 관련 역량을 선보이며 수상자를 가렸다.


이날 국립부경대 I CANE SEE 팀(이재훈·이동희·이태훈·최영주)이 '시각장애인을 위한 스마트 지팡이'를 개발해 대상과 기술상을 동시에 받았다(상금은 60만원).


이어 JOLO 팀(문홍일·김현우·박희정)이 'YOLOv11 기반 운전자 모니터링 시스템'으로, SEEQ 팀(최지희·강재완·박현도·김수림·정지우)이 '스마트안경을 활용한 나만의 제2의 뇌'로 각각 혁신상(상금 40만원)을 받았다.


CreditNews 팀(박준용·조은채·유서영)의 '뉴스 기사 신뢰도 분석기'와 WALKer HOLIC 팀(김상엽·강주현·원한나·허태혁)의 'AI 웨어러블 보행 분석 플랫폼'은 각각 아이디어상(상금 20만원)을 받았다.


노맹석 사업단장(빅데이터융합전공 교수)은 "SW 전문인재를 키우기 위해 운영한 SW 아카데미의 수료생들이 이번 성과에 이어 기업과 사회에 진출해 뛰어난 SW 역량을 마음껏 발휘하게 되기를 기대한다"라고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
