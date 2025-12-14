철의 도시 포항시, 창업자 故 청암 박태준 포스코 명예회장 서거 14주기 추모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

14주기 맞아 포항 발전의 초석 놓은 선구자의 뜻 기리는 헌화



‘제철보국·교육보국’ 청암 정신 되새기며, 미래 도약 의지 다져

'철강 신화' 제철보국의 아버지, 14년의 그리움.

포항시는 지난 12일 故 청암 박태준 포스코 명예회장 서거 14주기를 맞아 포스텍 노벨동산에 있는 청암 박태준 동상을 찾아 헌화하고 참배했다.

이날 헌화에는 장상길 포항시 부시장과 김일만 포항시의회 의장을 비롯한 의장단, 간부 공무원들이 함께해 청암 선생의 정신을 되새기며 묵념의 시간을 가졌다.

청암 박태준 명예회장은 강인한 의지와 리더십으로 영일만에 포항제철소를 세워 대한민국 산업 근대화를 이끈 개척자이자, 미래 인재 양성의 중요성을 강조하며 포항공과대학교(POSTECH)를 설립해 산업·과학기술·교육을 아우르는 포항의 미래 비전을 제시한 선구자다.

그의 숭고한 뜻은 오늘날에도 지역 발전의 중요한 가치로 이어지고 있다.





이강덕 시장은 "청암 박태준 선생은 '절대적 절망은 없다'는 불굴의 정신으로 포항을 세계 속의 철강 도시로 이끌었고, 미래를 위한 교육의 씨앗을 뿌린 분"이라며 "지금의 대외적 난관을 헤쳐나가기 위해서라도 청암 정신을 다시 가슴에 새겨 포항의 새로운 도약을 만들어 가겠다"고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

