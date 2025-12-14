본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

한은, 은행 '대출 담보' 대출채권까지 확대…"SVB 반면교사, 유동성 리스크 대비"

김혜민기자

입력2025.12.14 12:00

시계아이콘01분 23초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

기존 시장성증권에서 대출채권까지 확대
필요시 대출채권 담보로 긴급 여신 지원 가능해져
금융기관 자금조달 수단 확충…"금융시스템 안정에 기여할 것"

한국은행이 유동성 지원을 위한 금융기관 대출 담보에 대출채권을 추가했다. 미국 실리콘밸리은행(SVB)의 뱅크런(예금 대량인출) 사태 이후 유동성 리스크에 대비할 필요성이 커지면서 은행 자산 중 가장 많은 부분을 차지하는 대출채권까지 담보 범위를 확대한 것이다.

한은, 은행 '대출 담보' 대출채권까지 확대…"SVB 반면교사, 유동성 리스크 대비" 한국은행 전경.
AD

한은은 금융통화위원회에서 이런 내용을 담은 '한국은행의 금융기관 대출채권을 담보로 하는 긴급여신에 관한 규정'을 의결했다고 14일 밝혔다.


이번 조치는 은행 등 금융기관이 기존 시장성증권(은행채·우량 회사채·국채 등)에 더해 대출채권을 담보로 상시 대출(자금조정대출)을 받을 수 있게 된 것이 골자다. 봉관수 한은 통화정책국 신용정책부장은 "한은은 금융기관에 대출을 할 수 있고, 다만 중앙은행은 손실을 봐서는 안 된다는 원칙하에 반드시 양질의 담보를 수취해야 한다"며 "(이번 결정은) 양질의 대출채권에 대한 활용 가능성을 높인 것"이라고 설명했다.


이는 금융의 디지털 전환이 가속화되면서 뱅크런 등 유동성 리스크가 커질 가능성에 대비한 것이다. 실제 2023년 미국 SVB에서는 SNS 등을 통한 불안심리 확산으로 이틀 만에 예금의 85%가 인출됐고, SVB 영국법인에서도 하루 만에 30%의 예금이 이탈하는 등 유동성 리스크가 현실화되고 있다.


봉 부장은 "이후 중앙은행 대출제도의 유동성 안전판 역할을 강화할 필요성이 증대됐다"며 "금융환경 변화에 따른 대규모 예금인출 가능성에 대비하기 위해서는 금융기관 자산의 가장 큰 비중을 차지하는 대출채권을 사전수취해 활용하는 것이 중요해진 상황"이라고 말했다. 올해 6월말 기준 은행의 총자산 중 대출채권이 차지하는 비중은 69.8%에 달한다.


이번 결정에 따라 금융기관이 자금조달 불균형 등으로 유동성이 악화하거나, 전산장애 등으로 지급자금이 일시적으로 부족해지는 등 추가적인 유동성 지원이 필요할 경우 금통위 의결을 통해 대출채권을 담보로 긴급여신을 지원할 수 있게 된다. 대출채권 담보 범위는 법인기업의 부동산담보대출(주택담보대출 제외)과 신용대출 중 차주의 신용등급이 양호(BBB- 등급 이상이거나 예상부도확률 1.0% 이내)한 경우로 한정했다. 상호연계 위험 방지를 위해 금융사와 대주주 및 계열사 등 특수관계사에 대한 대출채권은 제외했고, 신용위험을 고려해 선순위 대출만을 인정하기로 했다.


봉 부장은 "1차적으로는 시장성증권을 담보로 유동성을 공급하겠지만, 유사시에는 금통위가 의결을 통해서 대출채권을 담보로 유동성을 지원할 가능성을 열어둔 것"이라며 "이런 제도 도입이 은행의 시장성증권 만으론 유동성 위기에 대응할 여력이 부족하다는 의미는 결코 아니다. 중층적인 안전망을 확충하는 것이 목적"이라고 강조했다.


김범서 통화정책국 여신담보기획팀장은 "이번 조치로 금융기관이 일시적으로 자금이 부족할 경우 시장성증권을 투매하지 않고도 유동성을 확보할 수 있게 돼 금융시장 불안을 예방하는 효과가 있을 것으로 기대된다"며 "금융기관이 비상자금조달 수단을 확충할 수 있게 됐으며, 이 경우 시장성증권 담보 대출에 비해 금융기관의 유동성비율 제고에도 도움이 될 것"이라고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한은은 올해 말까지 금융기관과의 IT시스템 테스트 등 사전 준비를 거쳐 내년 1월부터 제도를 시행할 예정이다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기