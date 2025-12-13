본문 바로가기
"더러운 머리 잘라라" 中, 日 '난징대학살' 겨냥 포스터 공개

구나리기자

입력2025.12.13 16:04

난징대학살 추모일 맞아 일본 겨냥
"군국주의 재등장 허용해선 안 돼" 비판

중국군이 난징대학살 추모일을 맞아 일본을 겨냥해 강하게 비판하는 포스터를 공개했다.


13일 중국인민해방군 동부전구는 위챗 공식 계정에 '대도제'(大刀祭·큰 칼 제사)라는 제목의 포스터를 게시했다. 포스터에는 일본군 모자를 쓴 해골의 머리를 큰 칼로 베어내는 모습이 담겼다.


난징대학살은 1937년 중일전쟁 당시 일본군이 중화민국의 수도 난징을 점령한 뒤, 중국군 패잔병을 수색한다는 명목으로 약 6주간 중국군 패잔병들과 난징 시민들이 대규모로 학살한 사건이다. 해당 포스터는 난징대학살을 겨냥해 강경하게 비판하는 것으로, 포스터 하단에는 1937년 12월 13일부터 이듬해 1월까지 30만명이 희생됐음을 새겨둔 난징대학살 기념관 광장의 추모비 이미지도 포함돼 있다.


동부전구는 "88년이 지났지만, 영령들의 피는 아직 마르지 않았고 군국주의 유령이 다시 고개를 들고 있다"며 "항상 피로 제사 지낸 큰 칼을 높이 들고, 더럽고 추악한 머리를 단호히 잘라 군국주의의 재등장을 절대 허용해서는 안 된다"며 일본의 우경화를 겨냥하는 듯한 극언을 덧붙였다.


중국은 일본이 대만 문제에 개입하는 것이 과거 아시아 침략과 논리적으로 같은 것이기 때문에 일본이 우익 세력을 몰아내기 위한 구체적인 조처를 해야 한다고 지적했다. 앞서 다카이치 사나에 일본 총리가 '대만 유사시 개입' 발언을 철회하지 않는 것은 난징 대학살에 대한 반성의 의미가 없다는 뜻과 같다는 주장도 나오고 있다.


동부전구는 또 '대도제'라는 제목의 칠언절구 시에서 '동왜가 재앙을 일으킨 지 1000년이 됐다'라고도 표현했다. '동왜'는 동쪽에 있는 일본이라는 의미로, 일본을 비하할 때 사용하는 표현이다. 중국 관영매체들은 이 포스터를 두고 "난징대학살 희생자를 기리고 군국주의에 반대한다는 경고의 의미"라고 해석했다.


"더러운 머리 잘라라" 中, 日 '난징대학살' 겨냥 포스터 공개 13일 중국 장쑤성 난징시 난징대학살 희생동포 기념관 광장에서 난징대학살 희생자 추도식이 열리고 있다. 신화연합뉴스

중국은 2014년 난징대학살 피살자 국가 추모일을 국가급 행사로 지정하고 공식 행사를 열어왔다. 이날도 중국 장쑤성 난징시 난징대학살 희생동포 기념관 광장에서 당정 관계자·군인·시민 등 수천 명이 참석한 가운데 국가 추도식을 개최했다.


중일 간 긴장이 고조되는 상황에서 중국 최고지도부의 참석 가능성도 거론됐지만, 시진핑 국가주석 등 최고지도부 인사는 행사에 참석하지 않았다. 최고지도부가 이 행사에 참석해 추도사를 한 것은 2017년 80주년 당시 시 주석과 2022년 차이치 중국공산당 중앙정치국 상무위원이 마지막이다.




구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr
놓칠 수 없는 이슈 픽

