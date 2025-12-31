[새해바뀌는것]배당받으면 분리과세 혜택·두자녀 땐 400만원 카드공제

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년부터 고배당 상장법인의 배당소득에 대한 분리과세가 도입된다. 다자녀 가구에 대한 신용카드 공제 한도를 1인당 100만원 확대하고 보육수당 비과세도 늘린다. 웹툰 콘텐츠 제작 비용에 대한 소득세·법인세 10% 세액공제도 신설된다.

1일 국회에서 열린 국회 본회의에서 한미 자유무역협정(FTA)에 기반한 미국의 한국산 전기차 세제지원 촉구 결의안(대안)에 대한 수정안이 통과되고 있다./윤동주 기자 doso7@

AD

기획재정부는 31일 내년부터 고(高)배당 상장회사 투자자들의 배당소득에 대해 낮은 세율을 적용하는 배당소득 분리과세를 도입한다. 배당성향(당기순이익 대비 현금 배당액)이 40% 이상(배당 성향 25% 및 전년도 대비 10% 이상 증가)인 기업 투자자는 배당소득 2000만원 이하 구간은 14%, 2000만~3억원 구간은 20%, 3억~50억원 구간은 25%, 50억원 초과 구간은 30% 세율로 분리과세한다.

배당소득 분리과세는 2026년 사업분에 대해 내년 배당부터 적용되며, 2028년까지 3년간 한시 적용된다.

금융투자소득세 도입을 전제로 인하한 증권거래세는 내년 1월부터 코스피, 코스닥 각각 세율이 0.05%포인트씩 상향된다. 코스피 시장 거래세율은 현재 0%에서 0.05%로 조정된다. 농어촌특별세(0.15%)는 유지된다. 코스닥·K-OTC 시장(농특세 없음)은 0.15%에서 0.20%로 각각 조정된다.

보육수당(6세 이하 자녀) 비과세 한도는 근로자 1인당 월 20만원에서 자녀 1인당 월 20만원으로 확대된다. 교육비 세액공제(15%) 대상에 초등 저학년 예체능학원비를 포함하는 한편, 신용카드 등 소득공제(기본공제) 한도를 자녀 수에 따라 상향한다.

청년들의 종잣돈 마련을 위한 비과세 '청년미래적금'은 내년 6월 출시된다. 청년의 자산형성 지원을 강화하기 위해 장기가입 부담은 줄이고(만기 3년), 정부기여금 지원비율은 높인(일반형 6%, 우대형 12%) 것이 특징이다.

연소득 6000만원 이하 청년이 3년간 월 50만원씩 총 1800만원을 납입한 경우 정부가 이자 108만원을 지원해 이자를 포함해 2000만원을 타갈 수 있는 상품이다.

자녀수와 무관했던 신용카드 등 소득공제 기본한도가 자녀당 50만원씩, 최대 100만원까지 늘어난다. 연소득 7000만원 이하이고 자녀가 1명이면 연 350만원, 2명 이상이면 연 400만원의 신용카드 소득공제를 받는다. 단 연소득 7000만원 초과 근로자는 기본한도가 자녀당 25만원(최대 50만원)으로 높아진다. 교육비 세액공제(15%) 대상에 초등 저학년 예체능학원비를 포함한다.





AD

웹툰 콘텐츠 제작 비용에 대한 소득세·법인세 세액공제도 신설된다. 웹툰·디지털만화 제작 비용에 대해 소득세와 법인세 10%(중소기업은 15%)를 세액공제하는 내용이다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>