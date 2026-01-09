"천국의 섬에 돈 없으면 오지마?"…외국인 관광객에 잔고 증명 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

발리 당국, '고품질 관광' 목표 내세워

은행 계좌 잔고 공개하는 조치 검토



"지속가능관광 위해 필요" vs "현실성없어"

규제 두고 찬반 엇갈려

'천국의 섬'이라 불리는 세계적인 인기 관광지 인도네시아 발리가 외국인 관광객에게 최근 3개월간의 은행 계좌 잔고를 공개하도록 하는 규제를 검토하고 있다. 소비가 적은 관광객을 줄이고 이른바 '고품질 관광'을 유도하기 위한 조치다.

인도네시아 발리. 사진은 기사의 특정 내용과 관련 없음. 언스플래쉬

AD

9일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 "인도네시아 발리가 외국인 관광객의 최근 3개월 은행 잔고 공개를 의무화하는 규제를 검토 중"이라고 보도했다.

와얀 코스터 발리 주지사는 해당 조치를 '고품질 관광 관리에 관한 지방 규정 초안'에 포함할 계획이라며 현재 지방의회에서 입법 절차가 마무리 단계에 접어들었다고 밝혔다. 코스터 주지사는 지난 2일 인도네시아 국영 통신 안타라와의 인터뷰에서 "고품질 관광을 판단하는 요소 중 하나는 관광객이 최근 3개월간 얼마나 충분한 저축 자금을 보유하고 있는지"라고 말했다.

초안이 통과 외국인 관광객은 은행 잔고 내역을 포함해 체류 기간과 일정, 발리 내에서의 계획된 활동 등 여행 일정표도 함께 제출해야 한다. 인도네시아는 그간 일부 비자 신청자에게 최소 약 2000달러(약 290만원) 이상의 잔고가 표시된 은행 거래 내역 제출을 요구해 왔으나, 입국하는 일반 관광객에게 이같은 재정 증빙을 요구하지 않았다.

인도네시아 발리. 펙셀스

코스터 주지사는 "이는 모든 것을 관리하기 위한 조치로, 우리가 다른 나라를 여행할 때 적용받는 제도와 유사하다"며 "우리도 같은 기준을 적용하겠다"고 설명했다. 실제 인도네시아 국민들은 유럽 국가를 비롯해 미국, 호주 등으로 여행할 경우 비자 신청 과정에서 재정 증빙과 여행 일정 제출을 요구받는 경우가 많은 것으로 알려졌다.

발리 당국 "발리 존중하고 충분한 자금 갖춘 관광객 원해"

다만 발리 지방정부가 이같은 규제를 실제로 집행할 수 있을지는 미지수다. 인도네시아의 출입국 관리는 자카르타의 중앙정부 권한으로, 지방정부가 외국인 관광객의 금융 정보를 직접 확인할 법적 권한이 없기 때문이다.

코스터 주지사는 규정이 통과될 경우 이르면 올해 안에 시행될 수 있다고 밝혔지만, 외국인 관광객에게 요구될 최소 잔고 기준에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았다.

그는 지난 3일 현지 매체 레이더 발리와의 인터뷰에서 "충분한 자금 없이 3주 체류를 계획했다가 일주일 치 비용만 가지고 범죄에 연루되는 사례를 막기 위한 것"이라며 "발리를 존중하고 규칙과 문화를 지키며, 충분한 자금을 갖춘 관광객을 원한다"고 말했다.

"해외서도 이 정도는 요구" vs "관광객에 불편 야기, 현실성도 떨어져"

이번 방안을 두고 찬반 논쟁도 이어지고 있다. 집권 여당 소속 추스누니아 찰림 하원의원은 "우리 국민이 해외 비자를 신청할 때 요구받는 조건과 동일하다"며 "지속가능한 관광과 고품질 관광을 위한 정책"이라고 평가했다.

반면 관광객 유입 감소로 이어질 수 있다는 지적도 나온다. 브라위자야대학교 사회학과 이 와얀 수야드냐 교수는 "부적절하고 성급한 정책으로 관광객에게 불편함만 줄 수 있다"며 "현재 발리 정부의 정책은 관광 개발의 본질적인 문제를 해결하지 못하고 있다"고 말했다.

발리 지방의회 아궁 바구스 프라틱사 링기 의원 역시 "중앙정부의 승인 없이는 사실상 집행이 불가능한, 현실성이 떨어지는 규정"이라고 비판했다.





AD

한편 발리 당국에 따르면 발리는 2025년 705만명의 외국인 관광객을 유치했다. 이는 전년보다 11.3% 증가한 수치로 최근 10년간 최고 수준이다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>