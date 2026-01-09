김병기 징계요구 이혜훈 논란도 '지켜보자' 고수하는 정청래

긴급제명 등 비상징계 안 해

박수현 "당헌·당규 따라 진행"

이혜훈 조기낙마도 거리 둬

더불어민주당은 공천헌금 논란 등 여러 의혹이 제기된 김병기 전 원내대표 처분과 관련해 윤리심판원 징계절차를 기다리겠다는 입장을 고수했다. 긴급제명 등 비상징계 절차는 고려하지 않겠다는 것이다. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서도 인사청문회까지 검증 과정을 밟겠다는 입장이다.

박수현 민주당 수석대변인은 9일 기자들과 만난 자리에서 "민주당은 지난 1일 긴급 최고위원회 의결에 따라 윤리심판원 징계 절차를 진행하고 있다"며 "지도부는 엄중하게 현 상황을 지켜보면서 윤리심판원의 절차와 결정, 결과를 기다리고 있다"고 밝혔다. 예정된 윤리심판원 징계절차를 기다리며, 별도의 비상징계 등 고려하지 않겠다는 것이다.

앞서 탈당을 선언한 강선우 의원에 대해서는 긴급제명 절차를 밟았던 것과 차이를 보이는 부분에 대해 박 수석대변인은 "강 의원은 자진 탈당을 선언해 절차적으로 윤리심판원에서 제명에 해당하는 사유가 있었음을 결정하는 절차와 결정 등 징계 회피를 목적으로 했기에 조치가 필요했지만, 김 전 원내대표는 자진 탈당이 아니라 윤리심판원 결정이 있더라도 의원총회에서 의원 2분의 1 이상의 동의를 얻어 확정하는 절차가 필요하고, 윤리심판원 결과에 대해 본인의 이의 신청 과정도 보장돼 있다. 아무리 국민 관심사가 높은 사안이라도 지난 1일 이상 다른 조처를 고려하지 않고 있다"고 설명했다.

박 수석대변인은 "이 사안을 가볍게 보는 것이 아니라 엄중하게 지켜보고 있으나 당대표의 당헌·당규상 모든 권한도 제한적으로 운영되게 돼 있는 것이 민주 절차이기 때문에 당헌·당규에 따라 진행 중이고 지켜보고 있다"고 덧붙였다.

오는 12일 윤리심판원 회의에도 결론이 나지 않을 수 있다는 지적에 대해서도 신중한 입장을 내놨다. 박 수석대변인은 "윤리심판원은 매우 중요한 결정을 하는 곳으로, 개인 정치인의 정치 생명 관련한 일을 결정하는 곳이기 때문에 신중할 수밖에 없다"며 "사안이 중대하고 심각하다 해서 절차를 뛰어넘는 결정을 쉽게 할 수는 없다"고 했다. 그는 "12일 결론이 나지 않고 회의 일정이 다소 미뤄진다고 해서 신속한 결정을 요청하는 당의 방침과 어긋난다고 생각하지 않는다"며 "윤리심판원도 최고위의 의결과 취지, 국민 관심사를 잘 이해하고 있을 것이라 믿고, 시스템 안에서 신속한 결정을 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.

과거 보좌진 상대로 막말을 했다는 추가 의혹이 불거진 이 후보자와 관련해서도 국회 청문회까지 기다리겠다는 입장도 유지했다. 박 수석대변인은 대통령실의 인사 검증을 3분의1, 언론의 검증을 3분의1, 국회의 검증을 3분의1로 언급하며 "더 나은 공직 후보를 뽑기 위해서 각 단계에 충실하게 거칠 필요가 있다고 생각한다"고 말했다. 다만 박 수석대변인은 "국민 눈높이로 보면 이런 정도 수준 가지고 기다려야 하냐는 질책도 충분히 이해가 간다"고 덧붙이기도 했다.





앞서 주진우 국민의힘 의원은 이 후보자가 과거 보좌진을 질책하며 '너 그렇게 똥오줌을 못 가려'라고 호통치는 내용이 담긴 녹음파일을 공개했다. 이외에도 천하람 개혁신당 의원은 이 후보자가 2024년 서울 서초구의 고가 아파트를 분양받는 과정에서 결혼한 장남을 부양가족에 넣어 청약 점수를 부풀렸다는 의혹을 제기하기도 했다.





