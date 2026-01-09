尹 결심서 특검-변호인 신경전…지귀연 "프로는 징징대지 않아"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양측 증거조사 절차 실랑이

지귀연 "아마추어·징징" 비판

특검, 밤늦게 尹 구형할듯

12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령과 내란 중요임무 종사 혐의를 받는 김용현 전 국방부 장관 등 내란 관련자 8명에 대한 결심공판이 진행 중이다. 피고인들의 서증조사가 길어지면서 특검의 구형이 밤늦게 나올 수 있다는 관측이 나온다.

윤석열 전 대통령. 연합뉴스

서울중앙지법 형사합의25부(재판장 지귀연)는 9일 오전 9시20분부터 417호 형사대법정에서 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의, 김 전 장관을 비롯한 군·경 수뇌부 7명의 내란 중요임무 종사 혐의 등 사건의 결심공판을 진행하고 있다.

공판에는 윤 전 대통령, 김 전 장관과 노상원 전 국군정보사령관, 조지호 전 경찰청장, 김봉식 전 서울경찰청장 등 주요 피고인 8명이 전원 법정에 출석했다. 조은석 내란 특별검사팀 측에서는 박억수 특검보를 비롯해 8명이 자리했다.

오전 재판에서는 내란 특검팀과 김 전 장관 측의 서증조사가 이어졌다. 이 과정에서 김 전 장관 측과 특검팀 간 증거 조사 절차를 둘러싼 실랑이도 벌어졌다. 김 전 장관 측이 "자료 복사본이 부족해서 재판부 먼저 드리겠다"고 하자, 특검 측이 "자료를 봐야 해서 준비된 피고인부터 먼저 진행하면 좋을 것 같다"며 발언 순서 변경을 요청했다. 그러자 김 전 장관 측이 "구두변론으로 진행하겠다"고 반박하고 특검팀이 "무슨 준비를 한 거냐"고 받아쳤다.

지귀연 부장판사. 연합뉴스

이에 지귀연 재판장이 "프로와 아마추어의 차이는 징징대지 않는다는 것"이라고 말하자 김 전 장관 측은 "우리가 징징댄 것이냐"고 언성을 높이기도 했다. 재판부는 "준비가 안 되면 양해를 구하고 양해를 못 해준다면 준비된 피고인부터 해야 한다"고 지적했다. 그 사이 복사본이 준비되며 상황은 일단락됐다.

재판부는 낮 12시30분께 오전 재판을 종료하고 휴정한 뒤 오후 2시 재개했다. 남은 서류증거 조사가 마무리되면 특검팀의 최종의견과 구형, 피고인들의 최후진술 등이 진행될 예정이다. 구형과 변호인 측의 최후변론, 피고인 최후진술 등의 절차가 종료되기까지 상당한 시간이 소요될 것으로 전망된다. 앞서 윤 전 대통령 측은 6∼8시간 최후변론을 하겠다고 예고한 상태다. 조 전 청장을 비롯한 나머지 피고인들은 1시간 내외로 최후변론을 준비했다고 밝혔다.





전날 조은석 특검은 특검보와 부장검사 이상 주요 간부를 소집해 6시간에 걸쳐 구형량 회의를 진행한 것으로 알려졌다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr

