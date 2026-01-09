"핸드크림 바르셨죠? 나가세요"…양양 유명 카페서 무슨 일

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

카페 사장 "커피향 방해하는 행위 용납 불가"

강원도 양양의 한 카페에서 '핸드크림을 발랐다'는 이유로 퇴장을 요구받았다는 손님의 사연이 전해져 논란이 일고 있다. 점주는 '핸드크림이 커피 향을 해친다'는 이유를 들었지만, 전문가들은 "과도한 조치"라고 지적했다.

7일 JTBC '사건반장'에서 40대 주부 A씨는 최근 남편과 함께 강원도 양양의 유명한 카페라테 맛집 카페를 찾았다가 황당한 일을 겪었다고 털어놨다. 카페라테 맛집이 양양에 있다는 소식을 듣고 약 3시간을 운전해 방문한 곳이었다.

핸드크림 자료사진. 게티이미지뱅크

AD

A씨는 해당 카페에서 주문을 마친 뒤 자리에 앉아 있다가, 건조한 날씨로 정전기가 심해지자 가방에 있던 핸드크림을 소량 발랐다. 이후 매장 내부를 둘러보던 A씨는 테이블 한쪽에 작은 글씨로 '향수나 핸드크림 사용을 삼가달라'는 안내 문구가 적혀 있는 것을 발견했다.

"우리 커피 향 방해 말라"…'핸드크림' 사용 이유로 퇴장 요청

문제는 그 직후 발생했다. 카페 사장이 다가와 핸드크림 사용 여부를 묻더니, "커피값을 환불해 드리겠다"며 사실상 퇴장을 요구했다. A씨가 "안내 문구를 늦게 봤다"고 설명했지만, 사장은 "커피 향을 방해하는 어떤 것도 용납할 수 없다"며 단호한 태도를 보였다. A씨가 "그러면 '핸드크림을 바르면 퇴장해야 한다'고 써놔야 하는 것 아니냐"고 항의하자, 사장은 "비상식인 이야기를 계속한다"며 재차 퇴장을 요구했다고 한다.

A씨는 "카페에서 향이나 분위기를 중요하게 여길 수 있다고 생각한다"면서도 "안내 문구도 잘 안 보이게 적혀 있었고 핸드크림도 정말 조금 발랐다. 이런 이유만으로 손님을 내쫓는 카페가 정상인지 의문"이라고 토로했다.

전문가 "상식적이지 않은 행동" "커피와 핸드크림 사이 연관성 의문" 지적

이에 박상희 심리학 교수는 방송에서 "아무리 커피에 대한 철학과 자긍심이 있다 해도 기본은 손님 중심이어야 한다"며 "장시간 이동해 방문한 카페에서 핸드크림을 발랐다는 이유로 퇴장 요구를 받는 것은 상식적이지 않다"고 지적했다. 박지훈 변호사 역시 "커피와 핸드크림 사이의 직접적인 연관성이 얼마나 있는지 의문"이라며 "안내 문구도 '삼가달라'는 요청의 수준이지, 이를 이유로 즉각적인 퇴장을 강제하기는 어렵다"고 말했다.





AD

해당 사연을 접한 누리꾼들 역시 "사장이 너무 예민하다" "디저트 안 팔고 커피만 팔면 인정" "저 정도 예민함이면 섬유유연제로 세탁한 손님도 가려내야지" "외국인들은 향수로 샤워하는 수준이던데. 가면 난리 나겠네" "저런데 어떻게 서비스업에 종사할 생각을" "무향 핸드크림을 구비해놓든가" "입구에서부터 안내했어야" "아무리 사장 마음이래도 저건 좀" 등의 반응을 보엿다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>