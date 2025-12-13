본문 바로가기
경주시의회 의원연구단체 '경주 포스트 APEC 전략연구회' 최종보고회 개최

영남취재본부 최대억기자

입력2025.12.13 15:31

APEC 이후 경주의 지속가능한 발전 전략 수립 연구용역

경주시의회(의장 이동협)의 의원연구단체인 '경주 포스트 APEC 전략연구회'(대표의원 정희택)가 지난 11일 경주시의회 소회의실에서 'APEC 이후 경주의 지속가능한 발전 전략 수립 연구용역' 최종보고회를 개최했다.


이날 보고회에서는 APEC 정상회의의 성과를 경주의 지속가능한 성장으로 연결하기 위한 '포스트 APEC 대내외 환경분석' 등 7개 분야의 전략수립안을 제시했다.

주요 내용으로는 ▲세계 10대 문화관광·MICE 도시로의 도약 ▲1000만 체류형 관광객 시대 ▲외국인 관광객 200만 명 유치 ▲신라통일평화공원·APEC 문화전당 등 핵심 인프라 구축 ▲보문관광단지 2.0 리노베이션 ▲지역 브랜드·청년 정주·시민참여 확대 등이다.


또한 중앙정부·경상북도·경주시·민간·시민이 협력하는 거버넌스 구조와 재원조달 전략, 성과관리 체계에 대한 포괄적인 제안까지 심층적으로 다뤘다.


정희택 대표의원은 "APEC 정상회의 개최는 경주의 국제적 위상을 드높였을 뿐만 아니라, 새로운 도약의 기회를 제공했다"며, "이러한 성과를 이어 나가기 위해서는 시민 참여가 필수적이므로, APEC 시민대학 상설화 등을 통해 시민 의식 함양과 시민 중심의 지속가능한 도시 발전을 이뤄야 한다"고 강조했다.


경주시의회는 이번 최종보고회를 바탕으로 향후 15년간의 포스트 APEC 경주 발전 전략을 구체화하여, 경주시를 세계적 문화·해양·MICE 도시로 도약시킬 계획이다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

