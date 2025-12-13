본문 바로가기
'인니 대홍수' 사망자 1000명 육박·부상자 5000명

우수연기자

입력2025.12.13 12:07

인도네시아 수마트라섬에서 발생한 심한 폭우와 홍수, 산사태로 인한 사망자 수가 1000명에 육박했다.


13일(현지시간) 로이터·EFE·AFP 통신 등에 따르면 최근 폭우가 내린 수마트라섬 북부 3개 주에서 발생한 홍수와 산사태로 전날까지 991명이 숨지고 222명이 실종됐다.


부상자 수는 아체주를 비롯해 북수마트라주와 서수마트라주 등 3개 주 52개 지역에서 5400명에 달했다.


특히 가장 피해가 심각한 아체주에서는 60% 가량이 여전히 정전 상태고, 많은 이재민이 몰린 임시 대피소는 식수와 의약품 등 구호품이 부족한 상황이다.


'인니 대홍수' 사망자 1000명 육박·부상자 5000명 인도네시아 아체주 이재민 만난 프라보워 대통령. 연합뉴스 제공
복구 작업이 늦어지자 피해 지역 주민들은 정부를 믿을 수 없다며 불만을 터뜨리고 있다.


프라보워 수비안토 인도네시아 대통령은 전날 아체주를 다시 찾아 지원이 늦어진 피해 지역 주민들에게 사과하면서 정부가 계속 돕겠다고 약속했다.


아이를랑가 하르타르토 경제조정부 장관은 피해 복구를 위해 며칠 안에 새 경제 지원책을 발표할 예정이라고 밝혔다.


국가재난관리청은 식량, 의료 서비스, 위생 시설, 심리 치료 서비스 등을 제공하는 통합 대피소를 조성하겠다고 설명했다.


인도네시아 정부는 3개 주에서 주택과 공공시설 복구 비용으로 31억달러(약 4조5600억원)가 들 것으로 추산했다.




우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

