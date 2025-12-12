본문 바로가기
조성대 남양주시의장 "중첩규제 고통 심각…한강법 폐지에 전력"

이종구기자

입력2025.12.12 22:15

남양주시의회, 한강지키기 운동 남양주지역본부 2025년 정기총회 참석

경기 남양주시의회(의장 조성대)는 12일 화도읍 라이더카페더블유에서 열린 (사)한강지키기운동 남양주지역본부 2025년도 정기총회에 참석해 올 한 해북한강 정화활동에 애쓴 회원들을 격려했다.

조성대 남양주시의장 "중첩규제 고통 심각…한강법 폐지에 전력" 조성대 남양주시의회 의장이 12일 화도읍 라이더카페더블유에서 열린 (사)한강지키기운동 남양주지역본부 2025년도 정기총회에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시의회 제공
이날 행사는 정기총회, 개회 및 내빈소개, 축사 및 표창장 수여, 2025년 활동영상 시청 및 축하공연 순으로 진행됐으며, 조성대 남양주시의회 의장과 이상기 의원, 박윤옥 의원, 전혜연 의원 및 주광덕 시장, 국회의원, 한강지키기운동 남양주지역본부 남궁완 대표 및 회원 등 80여명이 참석해 자리를 빛냈다.


행사에서는 2025년 활동 현황 보고와 정관개정 및 조직개편, 2026년도 활동 계획 등이 주요 안건으로 다뤄졌으며, 그밖에 한강 생태계 보전과 수질개선을 위한 다양한 논의가 이뤄졌다.


조성대 의장은 축사를 통해 "2600만 수도권 주민들이 마시는 물을 깨끗하게 지키기 위해 올 한 해 한강 정화 활동에 애써주신 회원들께 깊이 감사드린다"고 말했다.


이어 "올해는 상수원보호구역을 지정한 지 50년이 되는 해이며, 중첩규제로 인한 지가손실액만 217조원으로 해마다 9.8조원에 달하는 손실이 발생하고 있어 많은 주민이 재산권 피해 등에 따른 큰 고통을 겪고 있다"며 안타까움을 표했다.


끝으로 "앞으로도 우리 남양주시의회는 한강법 폐지를 위해 전력을 다할 것이며, 규제의 불합리성을 널리 알리고 남양주시민의 재산권과 행복추구권을 되찾는 데 다 함께 힘을 모아달라"고 당부했다.


한편, (사)한강지키기운동 남양주지역본부는 한강과 하천의 깨끗한 수질과 생태계 보존을 위해 정기적으로 하천 및 수변 정화 활동을 적극 펼치며, 취약계층을 위한 사회공헌 활동도 이어가고 있는 대표적인 지역 환경단체다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

