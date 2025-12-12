본문 바로가기
"다른 데 가서 노세요? 언제 임명 됐나" 李대통령, '尹임명' 인국공 사장 질타

임철영기자

입력2025.12.12 19:47

국토부 업무보고
외화 불법반출 상황 등 이 대통령 폭풍 질의에 진땀
"취임 3년째인데 업무 파악 못하고 있다" 질타
외화 밀반출 대응 방안으로, 책에 대해 전수조사 실시 지시
국민의힘 3선 출신 사장, 지방선거 인천시장 후보로 거론

"인천공항공사 사장을 한지 3년이나 됐는데 업무 파악을 정확하게 못 하고 계신 느낌이 든다."

"가능하냐, 그렇지 않냐를 묻는데 왜 자꾸 (답변이) 옆으로 새요."

""지금 다른 데 가서 노시냐. 언제 임명되셨나?"


이학재 인천공항공사 사장이 이재명 대통령의 송곳 질문에 진땀을 뺐다. 이 사장이 명확하게 답변하지 않자 언성을 높이기도 했다. 이 사장은 국민의힘 3선 의원 출신으로 윤석열 정부에서 사장으로 임명됐고, 내년 지방선거에서 국민의힘 인천시장 후보 중 한명으로 거론되는 인물이다.

"다른 데 가서 노세요? 언제 임명 됐나" 李대통령, '尹임명' 인국공 사장 질타 연합뉴스
이 대통령은 12일 세종컨벤션센터에서 열린 국토교통부와 산하 공공기관에 대한 업무보고를 받는 자리에서 이 사장에서 "1만달러 이상으로 해외로 가지고 나가지 못하게 돼 있는데, 수만달러를 100달러짜리로 책갈피처럼 끼워서 나가면 안 걸린다는 이야기가 있는데 실제 그러냐"고 물었다. 이에 이 사장이 "저희는 주로 유해 물질을 검색한다"고 답변하자, 이 대통령은 "옆으로 새지 말고 물어본 것을 얘기하라. 외화 불법 반출을 검색하느냐"고 다시 물었다.


이 사장이 "세관과 같이한다. 저희가 주로 하는 일은…."이라며 설명을 시작하자, 이 대통령은 말을 끊고 "100달러짜리 한 묶음을 책갈피로 끼워 돈을 가지고 나가는 게 가능하냐는 질문이다"라며 다시 한번 질문을 정리했다. 그런데도 명확한 답변이 돌아오지 않자 "참 말이 길다. 가능하냐, 아니냐를 묻는데 왜 자꾸 옆으로 새냐"고 언성을 높였다. 그러자 김민석 국무총리까지 나서 "1만 달러가 넘는 현금에 대한 체크가 가능한지만 이야기해 달라"고 했고, 결국 이 사장은 "실무적인 것이라 정확하게 모르겠다"고 말했다.


이후 이 대통령이 현금 불법 반출에 대한 대응 방안을 세관과 협의하라고 말했으나 이 사장이 즉각 응하지 않자 "지금 다른 데 가서 노시냐"고 말하고는 임명된 시기와 임기를 물었다. 이 사장이 "2023년 6월에 사장으로 갔고, 임기는 3년"이라고 답변했고, 이 대통령은 "3년씩이나 됐는데 업무 파악을 정확하게 하고 있지 않은 느낌"이라고 질책했다.


인천공항이 자체적으로 추진하고 있는 이집트 공항 개발사업 현황과 관련한 질문에서도 같은 상황이 이어졌다. 이 대통령이 이집트 후르가다 공항 개발 사업의 진척 상황을 물었으나, 이 사장은 "수도 공항은 실무적으로 진척이 없다"고 답변했다. 그러자 이 대통령은 "카이로 공항을 물은 게 아니다"라고 다시 질타했다.


이 대통령은 후루가다 공항 등 사안에 대해 실무자를 찾았으나 배석자가 없다는 이 사장의 말에 "자료에 쓰여있는 것 말고는 아는게 하나도 없네요"라고 한 뒤 "됐습니다"라며 다른 기관 업무보고로 넘어갔다.

"다른 데 가서 노세요? 언제 임명 됐나" 李대통령, '尹임명' 인국공 사장 질타 연합뉴스

이후 국토부·산하 공공기관 업무보고 종료 직전 이 사장이 앞선 질문에 '책에 지폐를 끼우는 방식의 현금 밀반출을 적발하기 어렵다'는 취지로 보충 답변을 내놓자, 이 대통령은 외화 밀반출에 대비해 공항에서 책에 대해 전수조사를 실시하라고 지시했다.


이 대통령이 "사람들이 볼 책은 들고 다니지, 가방에 넣어 검색대를 통과시키지 않는다. 그건 약간 수상한 것"이라며 책을 뒤져보고 열어보면 된다고 말했다. 이어 "사람들이 업무보고 방송을 봤으니, '아, 이제는 그사이에 끼워서 가면 안 걸리는구나' 생각하면 안 되지 않느냐"고 지적하며 "각별히 관심을 가지도록 하라"고 주문했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

