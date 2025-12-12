'꿀잠' 위해 돈 쓴다…잠옷부터 멜라토닌까지 '슬립맥싱' 뭐길래

파자마·홈웨어 매출↑…멜라토닌 수요도 급증
호텔업계도 숙면 프로그램 강화
숙면을 중시하는 이들이 늘면서 잠옷·침구 등 수면 관련 상품뿐 아니라 멜라토닌 보조제, 아로마 용품, 숙면 프로그램 등 보조용품까지 전방위로 인기가 치솟고 있다. 패션·뷰티·호텔업계 전반에 '슬립맥싱(Sleep+Max)' 트렌드가 확산하고 있는 모습이다.
12일 업계에 따르면 이랜드월드의 SPA 브랜드 스파오의 올해 1∼11월 파자마 매출은 전년 대비 15% 증가했다. 2009년 론칭 이후 파자마의 누적 판매량은 720만장에 달한다. 스파오는 인기에 힘입어 지난 9월 산리오, 포켓몬 등 인기 캐릭터와 협업한 파자마 기획전도 선보였다.
여성 란제리 브랜드 에블린 역시 지난 10월부터 지난달 25일까지 홈웨어 매출이 지난해보다 55% 늘었다. 이랜드월드 관계자는 "최근 '슬립맥싱' 트렌드가 확산하면서 파자마 등 숙면 관련 소비가 전반적으로 크게 증가하고 있다"고 설명했다.
수면 보조용품 수요도 급증하고 있다. 올리브영은 멜라토닌 성분이 들어간 콜라겐·구미젤리 등 관련 상품을 판매 중인데 지난달 기준 취급 상품 수가 올해 1월보다 6배 늘었다. 합성 멜라토닌은 처방이 있어야 구매할 수 있으나 식물성 멜라토닌을 활용한 제품은 일반식품으로 분류돼 다양하게 판매되고 있다.
이 밖에도 온열 수면 안대, 아로마 용품, 슬리핑 오일 등 '잘 자기'를 위한 다양한 웰니스 상품이 주목받고 있다.
'슬립맥싱' 트렌드에 호텔업계도 숙면 마케팅 강화
호텔업계도 숙면 마케팅에 뛰어들고 있다. 제주신라호텔은 명상·스트레칭·아로마 마사지 등을 포함한 '릴렉싱 나이츠' 프로그램을 운영 중이다. 제주 편백 오일을 활용한 아로마 터치(마사지)와 호흡 명상, 숙면 스트레칭으로 구성된 이 프로그램은 높은 만족도로 인해 당초 예정했던 운영 기한을 넘겨 정규 운영을 검토하고 있다.
신라호텔 관계자는 "임산부부터 60대 이상 고령 고객, 커플 등 다양한 고객들에게 두루 인기를 얻고 있다"고 전했다.
'수면 투자'가 늘면서 호텔 침구 매출도 큰 폭으로 성장하고 있다. 조선호텔앤리조트의 침구 브랜드 '더 조선호텔'은 2021년부터 매년 두 자릿수 매출 신장률을 보였다. 2021년 매출은 전년 대비 45% 늘었고 2022년 17%, 2023년 34%, 2024년 55% 증가했으며 올해 역시 41% 늘었다.
조선호텔 관계자는 "프리미엄 침구 상품을 찾는 고객 수요가 늘면서 프리미엄 제품군을 확장하고 있다"고 설명했다.
박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
