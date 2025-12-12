조국혁신당에 '사과' 안 받고 '배'로 돌려준 국힘…"성비위 절연, 2배 이상 속도내라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

혁신당, 국힘에 사과 보내…국힘은 '반송'

국힘서 받은 배, "위헌 정당 명복 비는 데 사용"

국민의힘이 12일 조국혁신당에 보낸 배 세트. 국민의힘

AD

국민의힘이 계엄 사태에 대한 사과를 요구하며 '사과 세트'를 보낸 조국혁신당에 '배 세트'를 보내면서 맞받아쳤다. 토지공개념 중단·입시비리·성비위 절연을 촉구하며 보낸 것으로 풀이된다.

12일 국민의힘 사무처 노동조합은 보도자료를 통해 "30억 아크로 리츠카운티방배? 토지공개념 주장 중단, 입시비리 내로남불 성비위 절연을 촉구"하며 "2배 이상의 속도를 내라"는 뜻으로 조국혁신당에 배를 발송했다고 전했다.

강남 고가 아파트를 소유한 조국 대표가 '토지공개념'을 언급한 점과 혁신당 내 성비위 논란을 겨냥한 셈이다. 지난 9일 혁신당은 조 대표 취임 예방에 대한 답례품으로 국민의힘에 사과 세트를 전달하며 "내란 사과, 극우 절연! 용기를 기대한다"는 메시지를 남긴 바 있다.

조국혁신당이 9일 국민의힘에 보낸 사과 세트. 조국혁신당

당시 혁신당은 내란 사태 책임에 대한 사과 요구와 극우 정치와의 결별을 촉구하는 의미를 담았다고 설명했다. 반면 더불어민주당과 진보당 등에는 떡과 함께 '이재명 정부 성공을 위한 동지'라는 메시지를 담았다.

조국혁신당이 국민의힘으로부터 받은 배와 반송받은 사과. 조국혁신당

국민의힘은 혁신당으로부터 받은 사과 세트를 반송했고, 조국혁신당은 반송받은 사과 세트와 이날 들어온 배 세트를 위헌 정당의 명복을 비는 데 사용했다고 전했다.

혁신당 공보국은 알림을 통해 "당직자들은 국민의힘 제로가 내란의 완전한 청산이라는 국민의 뜻을 되새기며, 그 뜻을 실천하기 위한 노력을 끝까지 다하겠다"고 말했다. 앞서 조 대표는 비상계엄 사태 1주년인 지난 3일 "내년 지방 선거와 2028년 총선에서 국민의힘을 격퇴해 내란 정치 세력을 '0'(제로)로 만들겠다"고 언급했다.





AD

이어 공보국은 "사과를 다시 보내온 것은 장동혁 국민의힘 대표의 '토론 거부에 대한 사과'로 이해하겠다"며 "혁신당 당직자들은 내란의 완전한 청산과 국민의힘 제로를 위해 두 배, 세 배, 열 배 더 열심히 뛰겠다는 각오를 다지는 계기가 됐다"고 덧붙였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>