팀네이버, 독자 AI로 글로벌 스타트업 육성…중동 진출 지원

노경조기자

입력2025.12.12 10:47

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코리아스타트업포럼과 업무협약

네이버클라우드, 네이버 아라비아는 코리아스타트업포럼과 함께 버티컬 인공지능(AI) 스타트업 육성, 글로벌 협력 확대를 위한 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다.


팀네이버, 독자 AI로 글로벌 스타트업 육성…중동 진출 지원 김유원 네이버클라우드 대표(왼쪽부터), 채선주 네이버 전략사업 대표, 한상우 코리아스타트업포럼 의장, 구태언 코리아스타트업포럼 정책 부의장이 11일 독자 AI 파운데이션 모델 기반 글로벌 AI 스타트업 육성 업무협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 네이버클라우드 제공
이번 협약은 국내 AI 생태계 선순환 구조 구축, 유망 스타트업의 글로벌 경쟁력 확보를 목표로 한다. 네이버클라우드가 국가대표 AI 프로젝트로 진행 중인 독자 AI 파운데이션 모델을 기반으로 버티컬 AI 스타트업 육성에 나선다. 이를 통해 산업별 AI 서비스를 고도화하고 국내 소버린 AI 생태계를 확대한다는 계획이다.


네이버클라우드와 코리아스타트업포럼은 각 사의 역량을 연계해 AI 기술을 적용할 수 있는 유망 스타트업을 공동 발굴한다. 선발된 스타트업에는 공모전, 멘토링 등 다양한 지원 프로그램은 물론이고, 거대언어모델(LLM) '하이퍼클로바X', 클라우드 인프라 등 최신 AI 기술과 플랫폼 활용 환경을 제공한다.


스타트업의 글로벌 진출 기회도 지원한다. 네이버 아라비아와 협력해 중동 현지 시장 정보뿐 아니라 현지 파트너사와 네트워크 형성 기회를 제공해 실질적인 시장 진출 기반을 마련한다. 중동 시장은 산업별 디지털 전환과 AI 수요가 빠르게 증가하고 있어 국내 스타트업의 글로벌 확장 교두보가 될 것으로 네이버클라우드는 기대했다.


김유원 네이버클라우드 대표는 "이번 협력은 국내 기술로 개발된 독자 파운데이션 모델이 스타트업을 통해 산업 전반에 확산하고 소버린 AI 생태계를 한 단계 확장하는 데 중요한 역할을 할 것"이라며 "유망 스타트업이 중동을 비롯한 글로벌 시장에서 성장할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

