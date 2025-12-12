1기 때보다 못한 트럼프 인기…"경제정책 지지율 31%"

3월 40% 대비 크게 하락
1·2기 통틀어 최저 수준
실업률 상승·인플레 영향 추정
도널드 트럼프 2기 행정부의 경제 운용에 대한 미국 유권자들의 지지율이 31%로 1·2기를 통틀어 최저 수준까지 하락했다.
10일(현지시간) AP통신과 시카고대 여론연구센터(NORC)가 지난 4∼8일(현지시간) 미 전역의 성인 1146명을 대상으로 조사한 결과 트럼프 대통령의 경제 운용을 지지한다고 밝힌 응답자는 31%로 집계됐다. 이는 3월 40% 대비 크게 하락한 수준이다. 이를 두고 AP는 트럼프 1·2기를 통틀어 최저치라고 전했다.
공화당 지지층에서도 69%가 경제 운용을 긍정 평가했으나 이전 78%보다 낮아졌다. 민주당 지지자 중에서는 7%만 긍정적으로 평가해 정당 간 격차도 두드러졌다.
싸늘하게 식은 민심은 미국 경제동향과 무관치 않아 보인다. 노동통계국(BLS)에 따르면 9월 미국 민간 실업률은 4.4%로 1월보다 0.4%포인트 상승했다. 코로나19 확산 여파가 있었던 2021년 10월 이후 3년 11개월 만에 가장 높은 수준이다.
작년 대선 후보 시절 내세운 인플레이션(물가상승)율 인하 목표도 현재로서는 달성하지 못한 상태다. 9월 연간 인플레이션율은 3%로 1월과 동일한 수준이다. 전년 대비로는 0.6%포인트 증가했다. 특히 식품과 에너지 가격이 각 3.1%, 2.8%로 모두 1월 대비 상승했다. 트럼프 대통령의 관세 정책은 필연적으로 미국 내 물가를 끌어올릴 것으로 예견된 바 있다.
트럼프 대통령이 강점으로 내세웠던 이민·범죄 단속에서도 지지율 하락이 두드러졌다. 이민 정책은 지지율이 49%에서 38%로 내렸고, 범죄 단속도 과반에서 43%로 떨어졌다. 국정 전반에 대한 지지율은 36%로 집계돼 이전 42%에서 하락했다.
차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
