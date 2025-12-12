본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

1기 때보다 못한 트럼프 인기…"경제정책 지지율 31%"

차민영기자

입력2025.12.12 10:39

시계아이콘00분 42초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

3월 40% 대비 크게 하락
1·2기 통틀어 최저 수준
실업률 상승·인플레 영향 추정

1기 때보다 못한 트럼프 인기…"경제정책 지지율 31%" 도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 백악관 오벌오피스에서 인공지능(AI) 정책 관련 행정명령에 서명하고 있다. 로이터연합뉴스
AD

도널드 트럼프 2기 행정부의 경제 운용에 대한 미국 유권자들의 지지율이 31%로 1·2기를 통틀어 최저 수준까지 하락했다.


10일(현지시간) AP통신과 시카고대 여론연구센터(NORC)가 지난 4∼8일(현지시간) 미 전역의 성인 1146명을 대상으로 조사한 결과 트럼프 대통령의 경제 운용을 지지한다고 밝힌 응답자는 31%로 집계됐다. 이는 3월 40% 대비 크게 하락한 수준이다. 이를 두고 AP는 트럼프 1·2기를 통틀어 최저치라고 전했다.


공화당 지지층에서도 69%가 경제 운용을 긍정 평가했으나 이전 78%보다 낮아졌다. 민주당 지지자 중에서는 7%만 긍정적으로 평가해 정당 간 격차도 두드러졌다.


싸늘하게 식은 민심은 미국 경제동향과 무관치 않아 보인다. 노동통계국(BLS)에 따르면 9월 미국 민간 실업률은 4.4%로 1월보다 0.4%포인트 상승했다. 코로나19 확산 여파가 있었던 2021년 10월 이후 3년 11개월 만에 가장 높은 수준이다.


작년 대선 후보 시절 내세운 인플레이션(물가상승)율 인하 목표도 현재로서는 달성하지 못한 상태다. 9월 연간 인플레이션율은 3%로 1월과 동일한 수준이다. 전년 대비로는 0.6%포인트 증가했다. 특히 식품과 에너지 가격이 각 3.1%, 2.8%로 모두 1월 대비 상승했다. 트럼프 대통령의 관세 정책은 필연적으로 미국 내 물가를 끌어올릴 것으로 예견된 바 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

트럼프 대통령이 강점으로 내세웠던 이민·범죄 단속에서도 지지율 하락이 두드러졌다. 이민 정책은 지지율이 49%에서 38%로 내렸고, 범죄 단속도 과반에서 43%로 떨어졌다. 국정 전반에 대한 지지율은 36%로 집계돼 이전 42%에서 하락했다.




차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기