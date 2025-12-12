아르투, USDC 기반 결제 인프라 구축…미술 거래 안정성 제고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제도권형 아트 금융으로 확장 추진

아르투는 달러 스테이블코인 USDC 결제 인프라를 구축했다고 12일 밝혔다.

아르투는 글로벌 컬렉터의 안전하고 투명한 작품 구매를 지원하는 동시에 국가·환율·결제 인프라 차이에 따른 제약을 줄이기 위해 스테이블코인 기반 결제 시스템을 적용하게 됐다.

아르투 로고. 아르투

AD

이번 시스템은 컴투스홀딩스가 참여한 콘엑스(CONX) 메인넷 기반의 엑스플라 볼트 월렛(XPLA Vault Wallet)과의 연동을 통해 구현됐다. 이를 기반으로 아르투는 USDC로 실시간 결제·정산은 물론 블록체인 기술을 활용해 거래 추적성, 시차 없는 정산, 환율 리스크 관리 등 구매자가 요구하는 핵심 기능을 제공한다.

아르투는 스테이블코인 결제 시스템을 작품 구매뿐 아니라 아트펀드·STO(증권형 토큰) 등 실물 기반 금융 서비스 전반으로 확대 적용할 방침이다.





AD

아르투 운영사 아비투스어소시에이트의 관계자는 "글로벌 미술 시장에서 결제 인프라는 투자자 보호와 시장 건전성을 결정하는 핵심 요소"라며 "RWA 기반 아트 금융 생태계 활성화를 위해 제도권 수준의 운영 체계를 지속해서 고도화하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>