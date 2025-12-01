본문 바로가기
젤렌스키 "영토문제 국민투표로 정해야"…트럼프는 피로감 커져

차민영기자

입력2025.12.12 06:12

젤렌스키, 돈바스 철군 요구에
"영토 문제, 국민투표나 선거로만 결정"
유럽선 방위비 증액 등 자강 목소리

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령.
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 11일(현지시간) 우크라이나 동부 돈바스에서 철군을 요구받고 있지만 영토 문제는 국민투표나 선거로만 결정할 수 있다고 밝혔다. 돈바스 일부 지역을 '자유경제구역(Free economic zone)'으로 지정하는 미국의 새 절충안 역시 영토 문제가 선결되기 전까지는 받아들일 수 없다는 입장을 재확인한 셈이다.


"영토 문제, 우크라 국민이 결정해야"

AFP·블룸버그·AP 통신에 따르면 젤렌스키 대통령은 이날 기자들에게 "러시아는 돈바스 전체를 원하고 우리는 이를 받아들일 수 없다"며 "이 질문에는 우크라이나 국민이 대답할 것이다. 선거든, 국민투표로든 우크라이나 국민이 결정해야 한다"고 말했다.


러시아는 약 4분의 3을 점령한 도네츠크주와 대부분을 차지한 루한스크주를 합친 돈바스 전체에서 우크라이나가 철군하라고 요구한다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 중재하는 종전 협상에서 전후 안전 보장 방안과 함께 핵심 쟁점이 되고 있다.


젤렌스키 대통령은 미국이 우크라이나가 철군한 동부 지역을 '자유경제구역'으로 두자고 제안했다고 전했다. '우크라이나군이 도네츠크주에서 철수하고, 러시아군은 그 지역에 진입하지 않는 절충안'이라고 젤렌스키 대통령은 설명했다.


그간 우크라이나 헌법상 본인에게 영토 양보를 결정할 권리는 없다는 점을 강조해온 젤렌스키 대통령은 이날도 현재의 전선에서 그대로 있는 것이 "공정한 결과"일 것이라고 말했다.


미국 협상안에 따르면 러시아는 하르키우·수미·드니프로페트로우스크주에서 현재 장악한 지역을 포기하게 된다. 이들 지역은 도네츠크·헤르손·루한스크·자포리자주와 달리 러시아가 공식적으로 합병을 선언하지는 않은 곳이다.


뉴욕타임스(NYT)는 "젤렌스키 대통령은 수정된 미국 평화안도 우크라이나의 돈바스 철수를 요구한다며 이 요구를 거부했다"며 "영토 문제가 여전히 해결되지 않은 핵심 쟁점임을 분명히 했다"고 짚었다.


젤렌스키 대통령은 미국 측이 자포리자 원자력발전소를 공동 관리하는 방안을 제시했으며, 협상단이 그 방식에 대해 논의 중이라고도 말했다.

트럼프 피로감 커져 "양측에 좌절감 느낀다"
젤렌스키 "영토문제 국민투표로 정해야"…트럼프는 피로감 커져 젤렌스키 대통령이 11일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 미국 측과 안전보장에 대해 논의했다고 밝히며 화상회의가 진행 중인 사진을 첨부했다. 젤렌스키 X

트럼프 행정부는 지난달부터 종전안을 만들어 우크라이나, 러시아 대표단과 번갈아 만나며 협상을 중재하고 있다.


다만 쉽게 결론이 나지 않으면서 트럼프 대통령의 피로감도 커졌다. CNN에 따르면 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 "트럼프 대통령이 양측 모두에 극도로 좌절감을 느끼고 있으며, 회의를 위한 회의에 질려 있다"고 분위기를 전했다.


젤렌스키 대통령은 유럽 주요국을 돌며 지지를 호소하고 협의를 거친 후 전날 우크라이나의 협상안을 다시 작성해 트럼프 행정부에 보냈다. 그는 미국 측에 보낸 문서가 20개 항목으로 이뤄졌으며 각 항목에 상세한 조건을 설명하는 부속 문서가 첨부됐을 수 있다고 말했다. 그는 "미국이 우리와 협력하고 균형 잡힌 입장을 취하려 노력하는 데 감사한다"면서도 "하지만 현재로선 최종 문서가 어떤 모습일지를 말하기는 여전히 어렵다"고 말했다.


젤렌스키 대통령은 또 엑스(X·옛 트위터)를 통해 미국 측과 안전보장에 대해 논의했다고 밝혔다. 미국 측에서는 마코 루비오 국무장관과 피트 헤그세스 국방장관, 스티브 위트코프 트럼프 대통령 특사 등이 참석했다. 그는 "우리가 작업 중인 3가지 문서 중 하나인 안보 보장에 관해 건설적이고 심도 있는 논의를 했다"며 "우리는 종전 노력뿐 아니라 우크라이나 안보와 러시아 추가 침공 방지 노력에 있어 미국 측의 적극적 참여를 매우 소중히 여긴다"고 썼다.


그는 또 성명에서 우크라이나의 핵무기 포기로 이어졌던 1994년 부다페스트 각서의 '부정적 경험'을 언급했다. 그러면서 "안전 보장에 관한 이 문서가 우크라이나인들의 최대 우려인 '러시아가 다시 침략을 시작한다면 파트너들이 어떤 조처를 할 것인가'에 대한 구체적인 답을 제공하는 것이 필수"라고 강조했다.


긴장 고조된 유럽…"방위비 신속 증액해야" 목소리

유럽의 움직임도 빨라졌다. 이날 영국과 프랑스 주도로 약 30개국이 우크라이나 전후 안전 보장을 협의하는 '의지의 연합'은 화상 회의를 열고 종전안을 논의했다. 이 협의체는 유럽을 주축으로 우크라이나를 위한 통일된 의견을 조율해 미국과 논의하는 통로 중 하나다.


프리드리히 메르츠 독일 총리는 앞서 이날 베를린에서 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과 회동 후 "(종전안은) 무엇보다 우크라이나가 결정하려 하는 영토 양보 문제로, 이는 우크라이나 대통령과 국민이 답해야 할 문제"라며 "우리는 이 점을 트럼프 대통령에게 분명히 밝혔다"고 말했다.


뤼터 총장은 이날 베를린에서 열린 뮌헨안보회의에서 유럽 국가들이 "러시아의 다음 목표가 될 수 있다"면서 신속한 방위비 증액을 주장했다. 그는 "전쟁은 우리의 문앞에 와 있다"며 "러시아는 전쟁을 유럽으로 다시 가져왔고, 우리는 조부모와 증조부모 세대가 견뎌낸 전쟁에 대비해야 한다"고 목소리를 높이기도 했다.




차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
