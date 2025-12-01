美 신규 실업수당 청구, 팬데믹 후 최대폭 증가…"장기 흐름은 안정적"

신규 청구 23.6만건…연휴 등 계절 요인에 변동성 확대
계속 청구는 183.8만건으로 감소…전망치도 하회
지난주 미국의 신규 실업수당 청구 건수가 예상 밖으로 크게 늘며 5년 9개월 만에 최대 증가폭을 기록한 것으로 나타났다.
11일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 지난주(11월30일~12월6일) 신규 실업수당 청구 건수는 23만6000건으로, 전주(19만2000건)보다 4만4000건 증가했다. 이는 시장 전망치(22만건)를 크게 웃돌았을 뿐 아니라, 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 발생 초기인 2020년 3월 이후 가장 큰 증가폭이다.
신규 실업수당 청구는 추수감사절(11월27일)이 포함된 주간에 3년 만에 최저 수준으로 급감했다가, 바로 다음 주 다시 5년 만에 최대 증가세를 보이는 등 최근 극심한 변동성을 나타내고 있다. 연휴 기간에는 계절적 요인이 크게 작용해 이런 흐름이 연말까지 이어질 수 있다는 분석이 나온다.
2주 이상 실업수당을 신청하는 계속 실업수당 청구 건수는 11월 23~29일 기준 183만8000건으로 집계됐다. 전주(193만7000건)와 전망치(195만건)를 모두 하회했다.
이날 신규 실업수당 청구 급증은 최근 고용 둔화 우려와 맞물려 주목받고 있다. 펩시코, 휴렛팩커드(HP) 등 주요 기업들은 최근 인력 감축 계획을 잇달아 발표했다. 미국 노동부의 구인·이직보고서(JOLTs)에 따르면 10월 해고 역시 185만4000건(해고율 1.2%)으로 전달(178만1000건, 1.1%) 대비 증가하며 2023년 초 이후 가장 많은 수준을 나타냈다.
미국 연방준비제도(Fed) 역시 전날 노동시장 하방 위험을 경계하며 기준금리를 0.25%포인트 내린 연 3.5~3.75%로 조정해 3연속 금리 인하에 나섰다.
다만 주간 실업수당 청구는 변동성이 커 노동시장 전반의 체력을 판단하기엔 한계가 있다는 지적도 나온다. 장기적으로 봐도 여전히 낮은 수준을 유지하고 있다.
지금 뜨는 뉴스
네이비 페더럴 크레딧 유니온의 헤더 롱 수석 이코노미스트는 "실업수당 청구 건수 급증에 너무 큰 의미를 둘 필요는 없다"며 "평균치를 고려하면 여전히 주당 21만5000~22만건 수준으로 우려할 만한 상황은 아니다"라고 진단했다.
뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>