GS건설, AI 엔지니어 신입 공채…업계서 3년 만에 처음[부동산AtoZ]

GS건설이 인공지능(AI) 엔지니어를 공개 채용한다. 다른 산업군에서는 통상적 채용이라 볼 수 있으나, AI와의 접점이 낮은 건설업계에서는 AI 엔지니어를 채용하는 것 자체가 이례적이다. 기존 전산직을 AI 인력으로 활용하는 타사와 달리, 신입사원을 뽑아 AI 업무를 맡긴다는 것도 특징적이다. 그간 디지털전환(DX)을 강조해온 허윤홍 GS건설 대표의 이상을 실현하는데 한 발 더 다가설 수 있을 것이라는 전망이 나오나, 현장 중심의 건설업계에서 성과를 내기 쉽지 않을 것이라는 관측도 제기된다.

12일 관련 업계에 따르면 GS건설은 AI 엔지니어링 직무를 담당할 신입사원을 한 자리수 규모로 채용한다. 채용이 결정될 경우 내년 1월부터 근무가 시작된다. GS건설은 디지털 관련 조직에 이들을 배치한다. 이들은 AI 개발만 전담하게 된다. 거대언어모델(LLM), 머신러닝 등 최신 기술을 통해 안전·공정·비용 최적화와 같은 문제를 해결하는 데 총력을 기울이게 된다.

GS건설이 AI 엔지니어를 뽑는 것은 이번이 처음이다. GS건설이 DX에 대한 인식이 뒤처져서가 아니다. 주요 건설사 중에서도 AI 관련 직무를 담당할 신입 직원을 채용하는 것은 이례적인 일이다. 2022·2019년 포스코이앤씨가 AI·빅데이터를 담당하는 신규 직원을 각각 1명, 2명 선발한 것이 최초로 알려져 있으며, 이후 이번 GS건설의 2025년 하반기 채용 전까지 10대 건설사 중 AI 엔지니어를 선발하는 곳은 없었다. 다른 건설사의 경우 기존 데이터 관련 업무 담당자를 활용하거나, 경력직을 뽑거나, 계열사에서 데려오는 방식을 통해 인력을 채웠다. 업계 관계자는 "AI 엔지니어의 연봉 자체가 굉장히 높다는 점에서 업무에 관심이 있는 이를 활용하거나 회사 연봉 수준에 맞는 이를 데려와 구색을 갖춘 것이 통상적 채용 형태"라고 설명했다.

이번에 채용한 직원은 입사 초기부더 실제 산업 데이터 기반 프로젝트를 쌓는다. GS건설은 이들이 전문성을 강화할 수 있도록 체계적 지원에도 나설 계획이다. 또 이번 채용 결과와 AI 기술에 대한 수요에 따라 추가 인원을 확보할 가능성도 있다. GS건설 관계자는 "(향후 채용 계획에 대해) 아직 미정이나 당사의 AI 기반 혁신, 업무 활용을 고려해 그 가능성이 열려있는 상황"이라고도 말했다.

GS건설이 이처럼 도전적 채용에 나선 것은 허 대표의 역할이 크다. 그는 DX를 통한 변화를 주문하면서 'AI가 선택이 아닌 필수'라는 점을 강조해왔다. 지난 4월 허 대표를 포함해 각 사업본부장, 부문장 등 임원 및 차세대 리더 100여명이 참석한 워크샵에서 'AI의 적극 활용을 통한 경쟁력 제고'를 주제로 워크샵을 열었다. 지난 8월에는 국내 건설사 최초로 오픈AI의 기업용 AI 솔루션 '챗GPT 엔터프라이즈'를 도입했다. 임직원의 AI 활용 역량 강화와 사례 공유를 위한 경진대회에서는 허 대표가 직접 상을 시상하기도 했다.

GS건설은 AI 활용 범위를 넓혀가고 있다. AI가 주택 공사 시공기준 표준 시방서, 한국토지주택공사(LH) 시방서 등을 분석한 '자이북(Xi-Book)'을 자체 개발해 쓰고 있다. AI를 활용해, 품질 점검 때 일일이 서류를 찾아야 했던 번거로움을 줄였다. 현장 외국인 근로자들과의 의사소통을 위한 AI 번역 프로그램인 '자이 보이스(Xi Voice)'도 개발해 활용하고 있다. 'AI-드론 지층 분류 예측 관리 시스템'도 개발해 생산성을 높일 예정이며, AI를 통해 실시간으로 콘크리트 품질 이상을 파악하는 기술도 보유하고 있다. GS건설의 아파트 브랜드 '자이'에는 AI를 이용해 동 출입구·조경 산책로·커뮤니티 로비·라운지 등에 장소 및 시간, 날씨 등을 반영해 최적화한 음악 등을 들려주는 '자이 사운드스케이프(Xi Soundscape)' 서비스를 적용하고 있다.





업계 관계자는 "건설업계는 현장 근무 중심이라 AI 적용이 어렵다는 인식이 많았지만 활용하려는 시도가 늘어나면서 성과도 나타나고 있다"며 "특히 AI를 통한 스마트 건설에 대한 관심이 점차 늘어나고 있다"고 전했다.





