본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"韓, AI 도입률 낮고 기업 격차 커…직무 재설계·교육 훈련 필요"

세종=김평화기자

입력2025.12.11 17:42

시계아이콘01분 43초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

생성형 AI, 서비스업 고용 증대
고숙련 노동자 임금 상승 견인도
'AI 운영자' 등 새 직무도 생겨

인공지능(AI) 확산이 고숙련 노동자의 임금을 높이고 서비스업 중심의 고용률을 높인다는 연구 결과가 나왔다. 새로운 업무 창출에 기여한다는 평가도 나왔다. 한국의 AI 도입률이 다른 국가 대비 낮고, 기업 규모별로 격차가 큰 점은 과제로 꼽혔다. AI 적용에 따른 순기능을 확대하기 위해서는 직무 재설계와 교육 훈련 등이 필요하다는 게 전문가 평가다.


"韓, AI 도입률 낮고 기업 격차 커…직무 재설계·교육 훈련 필요" 노세리 한국노동연구원(KLI) 연구위원이 11일 서울 여의도 FKI타워에서 열린 경제협력개발기구(OECD)-KLI 공동 보고서 'Artificial Intelligence and the Labour Market in Korea' 발간 기념 세미나에서 발표하고 있다. 김평화 기자
AD

한국노동연구원(KLI)은 11일 서울 여의도 FKI타워에서 경제협력개발기구(OECD)-KLI 공동 보고서인 'Artificial Intelligence and the Labour Market in Korea' 발간 기념 세미나를 개최했다. 이번 세미나는 AI가 고용과 노동에 미치는 영향을 점검하고 지속 가능한 노동 환경 구축을 위한 정책 방향을 논의하기 위해 'AI 전환과 한국 노동시장: 기회와 위험의 균형 찾기' 주제로 열렸다.


방형준 KLI 연구위원은 이날 'AI와 한국 노동시장: 실증분석을 중심으로' 주제로 발표했다. 방 연구위원은 전통적 AI가 일부 직업에서 고용 감소 효과를 보이지만 생성형 AI는 임금 상승에 기여한다는 결과를 제시했다. 직무 가치를 높이면서 고숙련 근로자 중심으로 임금 상승 등 보상 체계를 변화시키고 있다는 게 그의 설명이다.


다만 연령과 숙련도, 산업, 성별에 따라 영향은 상이할 수 있다. 방 연구위원은 고숙련, 여성, 서비스업 직종이 수혜를 입는다고 설명했다. 그는 "전통적 AI는 제조업 고용을 감소시키고 있고 생성형 AI는 서비스업 고용 증가율을 높이고 있다"고 짚었다. 또 AI가 직무 재편과 숙련 구조 변화를 촉발하고 있는 상황에서 영향이 다양할 수 있는 만큼 차별화한 노동 시장 대응이 필요하다고 주장했다.


'AI 시대의 일 경험의 변화' 주제로 발표한 노세리 KLI 연구위원은 AI 직무 대체 비중이 8.4%이며 56.6%는 일부 과업을 대체하고, 35.1%는 기존에 없던 신규 업무를 만든다고 설명했다. 노 연구위원은 "기업이 AI를 도입하면서 AI 운영자라는 새로운 직무가 생겨나고 있다"라고도 했다. AI가 생산성과 정밀도는 높이는 보완 기술로 기능하는 만큼 직무 재설계가 필요하다는 게 그의 설명이다.


노 연구위원은 AI 도입으로 성과와 전반적인 업무 경험을 높이기 위해서는 인간과 AI의 협업 모델 개발도 필요하다고 봤다. 조직 차원에서는 AI 통합 과정에서 새롭게 발생하는 업무 스트레스와 부담 요인을 파악하고, 근로자 지원 제도를 고민해야 한다고 했다. 노 연구위원은 "일하는 사람의 스트레스와 피로도를 낮추는 방향으로 AI 기술이 설계되면 좋을 것"이라고 말했다.


"韓, AI 도입률 낮고 기업 격차 커…직무 재설계·교육 훈련 필요" 한국노동연구원(KLI)이 11일 서울 여의도 FKI타워에서 개최한 경제협력개발기구(OECD)-KLI 공동 보고서 'Artificial Intelligence and the Labour Market in Korea' 발간 기념 세미나에서 패널 토론이 이뤄지고 있는 모습. 김평화 기자

마지막 발표자인 스테인 브루크 OECD 선임 이코노미스트는 'AI로 인한 기회와 위기 관리: 정책 대안 모색'을 주제로 AI 도입 성공을 위한 선결 과제를 요구했다. 그는 한국이 인구 고령화와 생산성 제고 필요성이 큰 국가임에도 AI 도입률이 여전히 낮고, 특히 기업 규모 간 도입률 격차로 중소기업의 어려움이 크다고 지적했다.


그는 "한국에서는 중소기업이 고용의 80% 이상을 차지하는데 이는 OECD 평균보다 높다"며 "반면 중소기업 생산성은 대기업의 3분의 1 정도인데, OECD 평균은 절반 정도"라고 설명했다. 그러면서 "중소기업이 낮은 생산성 문제를 겪는데, 동시에 AI를 도입할 가능성이 대기업보다 낮다"며 "AI를 도입하는데 있어서 기금 등을 지원하는 것이 필요할 것"이라고 덧붙였다.


지금 뜨는 뉴스

AD

브루크 이코노미스트는 AI 확산의 가장 큰 장애 요인으로 숙련 부족을 꼽기도 했다. 또 AI 도입 과정에서 노사 협의 비율이 매우 낮다 보니 전환 과정에서 사회 갈등이 발생할 가능성이 있다고 우려했다. 이를 해결하는 과정에서 교육 훈련과 업스케일링 등 인력 투자를 늘리고 사회적 대화를 확대해야 한다고 조언한 배경이다. 신뢰할 수 있는 AI 규범 마련도 과제로 꼽았다.




김평화 기자 peace@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

18:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기