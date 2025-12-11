"韓, AI 도입률 낮고 기업 격차 커…직무 재설계·교육 훈련 필요"

생성형 AI, 서비스업 고용 증대

고숙련 노동자 임금 상승 견인도

'AI 운영자' 등 새 직무도 생겨

인공지능(AI) 확산이 고숙련 노동자의 임금을 높이고 서비스업 중심의 고용률을 높인다는 연구 결과가 나왔다. 새로운 업무 창출에 기여한다는 평가도 나왔다. 한국의 AI 도입률이 다른 국가 대비 낮고, 기업 규모별로 격차가 큰 점은 과제로 꼽혔다. AI 적용에 따른 순기능을 확대하기 위해서는 직무 재설계와 교육 훈련 등이 필요하다는 게 전문가 평가다.

노세리 한국노동연구원(KLI) 연구위원이 11일 서울 여의도 FKI타워에서 열린 경제협력개발기구(OECD)-KLI 공동 보고서 'Artificial Intelligence and the Labour Market in Korea' 발간 기념 세미나에서 발표하고 있다. 김평화 기자

한국노동연구원(KLI)은 11일 서울 여의도 FKI타워에서 경제협력개발기구(OECD)-KLI 공동 보고서인 'Artificial Intelligence and the Labour Market in Korea' 발간 기념 세미나를 개최했다. 이번 세미나는 AI가 고용과 노동에 미치는 영향을 점검하고 지속 가능한 노동 환경 구축을 위한 정책 방향을 논의하기 위해 'AI 전환과 한국 노동시장: 기회와 위험의 균형 찾기' 주제로 열렸다.

방형준 KLI 연구위원은 이날 'AI와 한국 노동시장: 실증분석을 중심으로' 주제로 발표했다. 방 연구위원은 전통적 AI가 일부 직업에서 고용 감소 효과를 보이지만 생성형 AI는 임금 상승에 기여한다는 결과를 제시했다. 직무 가치를 높이면서 고숙련 근로자 중심으로 임금 상승 등 보상 체계를 변화시키고 있다는 게 그의 설명이다.

다만 연령과 숙련도, 산업, 성별에 따라 영향은 상이할 수 있다. 방 연구위원은 고숙련, 여성, 서비스업 직종이 수혜를 입는다고 설명했다. 그는 "전통적 AI는 제조업 고용을 감소시키고 있고 생성형 AI는 서비스업 고용 증가율을 높이고 있다"고 짚었다. 또 AI가 직무 재편과 숙련 구조 변화를 촉발하고 있는 상황에서 영향이 다양할 수 있는 만큼 차별화한 노동 시장 대응이 필요하다고 주장했다.

'AI 시대의 일 경험의 변화' 주제로 발표한 노세리 KLI 연구위원은 AI 직무 대체 비중이 8.4%이며 56.6%는 일부 과업을 대체하고, 35.1%는 기존에 없던 신규 업무를 만든다고 설명했다. 노 연구위원은 "기업이 AI를 도입하면서 AI 운영자라는 새로운 직무가 생겨나고 있다"라고도 했다. AI가 생산성과 정밀도는 높이는 보완 기술로 기능하는 만큼 직무 재설계가 필요하다는 게 그의 설명이다.

노 연구위원은 AI 도입으로 성과와 전반적인 업무 경험을 높이기 위해서는 인간과 AI의 협업 모델 개발도 필요하다고 봤다. 조직 차원에서는 AI 통합 과정에서 새롭게 발생하는 업무 스트레스와 부담 요인을 파악하고, 근로자 지원 제도를 고민해야 한다고 했다. 노 연구위원은 "일하는 사람의 스트레스와 피로도를 낮추는 방향으로 AI 기술이 설계되면 좋을 것"이라고 말했다.

한국노동연구원(KLI)이 11일 서울 여의도 FKI타워에서 개최한 경제협력개발기구(OECD)-KLI 공동 보고서 'Artificial Intelligence and the Labour Market in Korea' 발간 기념 세미나에서 패널 토론이 이뤄지고 있는 모습. 김평화 기자

마지막 발표자인 스테인 브루크 OECD 선임 이코노미스트는 'AI로 인한 기회와 위기 관리: 정책 대안 모색'을 주제로 AI 도입 성공을 위한 선결 과제를 요구했다. 그는 한국이 인구 고령화와 생산성 제고 필요성이 큰 국가임에도 AI 도입률이 여전히 낮고, 특히 기업 규모 간 도입률 격차로 중소기업의 어려움이 크다고 지적했다.

그는 "한국에서는 중소기업이 고용의 80% 이상을 차지하는데 이는 OECD 평균보다 높다"며 "반면 중소기업 생산성은 대기업의 3분의 1 정도인데, OECD 평균은 절반 정도"라고 설명했다. 그러면서 "중소기업이 낮은 생산성 문제를 겪는데, 동시에 AI를 도입할 가능성이 대기업보다 낮다"며 "AI를 도입하는데 있어서 기금 등을 지원하는 것이 필요할 것"이라고 덧붙였다.





브루크 이코노미스트는 AI 확산의 가장 큰 장애 요인으로 숙련 부족을 꼽기도 했다. 또 AI 도입 과정에서 노사 협의 비율이 매우 낮다 보니 전환 과정에서 사회 갈등이 발생할 가능성이 있다고 우려했다. 이를 해결하는 과정에서 교육 훈련과 업스케일링 등 인력 투자를 늘리고 사회적 대화를 확대해야 한다고 조언한 배경이다. 신뢰할 수 있는 AI 규범 마련도 과제로 꼽았다.





김평화 기자 peace@asiae.co.kr

