구윤철 "한국형 국부펀드 설립…지주사 규제 특례도 마련"

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 11일 오후 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 업무 보고에서 한국형 국부펀드를 추진하겠고 밝혔다. 내년 경제성장률 1.8% 달성을 위한 2026년 경제성장전략은 1월 중 마련하겠고 했다. 재계의 '금산분리' 완화 요구에는 "지주회사 규제 특례를 마련하고 기업 규모별 규제 및 경제 형법을 합리화하겠다"고 했다.

구 부총리는 이날 이재명 대통령에게 이 같은 내용을 담은 '2026년 기획재정부 주요 업무 추진계획'을 보고했다. 정부는 한국형 국부펀드를 만들기 위해 싱가포르의 테마섹이나 호주의 퓨처펀드(Future fund) 등 해외 사례를 벤치마킹하겠다고 했다. 이 대통령은 이 같은 방안에 대해 "이제는 개별 기업 단위가 감당하기 어려운 대규모 투자를 적극적으로 하는 게 필요하다"며 "준비를 잘해 달라"라고 말했다.

구 부총리는 거시경제 운영에 대해서는 "적극적 재정 정책과 소비·투자·수출 부문별 대책으로 '1.8%+α'의 성장을 뒷받침하고 외환 및 부동산 시장도 상시 점검체계로 철저히 관리하겠다"고 설명했다. 또한 잠재성장률 반등을 위해 '피지컬 AI(Physical AI)'를 중심으로 한 인공지능(AI) 대전환을 본격화한다. 차세대 전력 반도체와 K푸드, K뷰티 등 '초혁신 경제 프로젝트'도 가시화한다는 구상이다.





금산분리에 대해서는 "첨단 산업 투자 활성화를 위해 지방 투자와 연계해 지주회사 규제 특례를 마련하고, 기업 규모별 규제와 경제 형벌 합리화를 추진하겠다"고 보고했다. 대미 투자와 관련해서는 "전략적 글로벌 경제협력을 하겠다"며 "한미 전략투자 공사와 기금을 설립하고 상업적으로 합리적인 투자사업이 선정되도록 하겠다"고 밝혔다. 대규모 수출과 수주 지원을 위한 '전략수출금융기금' 조성 방안도 보고했다.





