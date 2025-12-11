광주대표도서관 공사 현장 붕괴…작업자 2명 매몰

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주 서구 광주대표도서관 공사현장에서 11일 오후 1시 58분께 철제 구조물이 붕괴했다.

광주경찰청에 따르면 이 사고로 현장 작업자 2명이 구조물에 깔린 것으로 전해졌다.





소방 당국은 인명 구조 작업과 함께 추가 인명 피해 여부를 조사 중이다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

