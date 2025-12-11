TIGER 미국 대표지수 ETF 2종, 올해 개인 누적 순매수 4조 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래에셋자산운용은 미국 투자 ETF 시장을 이끌고 있는 'TIGER 미국 대표지수 ETF' 2종의 올해 개인 누적 순매수 규모가 4조원을 돌파했다고 11일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 10일 기준 TIGER 미국S&P500 ETF의 연초 이후 개인 누적 순매수 규모는 3조554억원이다. 국내 상장한 전체 ETF 중 1위에 해당한다. 지난해에 이어 국내 개인 투자자가 가장 많이 선택한 ETF에 올라있다.

TIGER 미국나스닥100 ETF에도 같은 기간 1조1204억원 규모의 개인 순매수가 유입됐다. 해당 ETF 2종의 총 개인 누적 순매수 규모는 총 4조원을 넘어서며 같은 기간 국내 상장된 동종 펀드 대비 최대 규모를 기록했다.

국내 투자자 사이에서 '미국 대표 지수 + 장기 분산 투자' 전략이 자산 형성의 핵심축으로 자리 잡은 가운데 최근 미국 증시가 연말 산타 랠리 기대감 속에 상승 흐름을 보이고 있다. TIGER 미국 대표지수 ETF에 대한 관심도 더욱 커지고 있다. 연금 계좌에서 TIGER 미국 대표지수 ETF는 안정성과 성장성을 기반으로 꾸준한 성과를 기록하며 국내 해외지수 ETF 시장 성장을 견인하고 있다.

TIGER 미국 대표지수 ETF 2종은 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 영향력을 확대하고 있다. 10일 기준 TIGER 미국S&P500 ETF 순자산은 약 12조2000억원을 기록했다. TIGER 미국나스닥100 ETF 순자산은 약 7조3000억원을 달성했다. 각각 아시아에 상장한 해당 지수 추종 ETF 중 최대 규모다.

미래에셋자산운용 김남호 글로벌ETF운용본부장은 "최근 금리 인하 등 미국증시가 산타 랠리를 이어갈 분위기가 형성되고 있는 가운데 미국 증시의 장기 우상향에 대한 국내 투자자들의 믿음이 견고한 상황"이라고 소개했다. 이어 "아시아 최대규모 TIGER 미국 대표지수 ETF는 '국민 ETF'로서의 위상을 유지할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





AD

TIGER 미국S&P500 ETF는 미국 시가총액 상위 500개 기업으로 구성된 S&P500 지수를 추종한다. 애플·마이크로소프트·엔비디아 등 미국 대형 우량주에 안정적으로 분산 투자한다. TIGER 미국나스닥100 ETF는 미국 기술주 중심의 나스닥100 지수를 기반으로, AI·반도체·클라우드 등 성장 섹터 대표 기업들에 집중 투자할 수 있다.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>