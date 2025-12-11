청담동 프리마호텔 인근에 최고 35층 업무·복합시설 조성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청담동 52 역세권활성화사업 서울시 심의 통과

업무·근생·문화시설 조성, 다목적홀은 시민 개방

청담동 프리마호텔 부지와 연접한 도산대로변에 최고 35층 높이의 복합시설이 들어선다.

강남구 청담동 52 역세권 활성화 사업 지구단위계획구역 위치도. 서울시 제공

AD

서울시는 전날 열린 제20차 도시·건축공동위원회에서 강남구 청담동 52번지 일대 역세권 활성화 사업 지구단위계획구역 지정·계획 결정(안)을 조건부 가결했다고 11일 밝혔다.

사업지는 강남 도심 국제업무중심지구 내 도산대로변 상업지역에 위치하고 있다. 이곳에 프라임급 업무시설을 포함한 복합개발을 추진, 업무시설 공급 부족 문제가 완화될 것으로 기대된다.

복합시설은 지하 8층, 지상 35층, 연면적 약 6만4460㎡ 규모로 조성된다. 업무시설·근린생활시설과 문화·집회시설이 함께 들어서는 복합개발 방식으로 추진된다. 컨퍼런스홀, 전시장, 소규모 공연장으로 활용되는 다목적홀은 시민에게 개방한다.

강남구 청담동 52 역세권 활성화 사업 지구단위계획구역 조감도. 서울시 제공

전면도로인 도산대로(폭 50m)와 접한 구간에는 공개공지(451.9㎡), 실외 개방공간(280㎡)을 조성해 도심 속 열린 휴식공간을 제공한다. 3m 폭의 보도형 공지 계획을 통해 이면도로인 도산대로94길(폭 8m)과의 보행 연결성을 개선한다.

이번 지구단위계획(안) 결정에 따라 향후 건축위원회 심의 등 인허가 절차를 거쳐 내년 상반기 공사에 착수, 2029년 준공을 목표로 사업을 추진할 예정이다.





AD

서울시 관계자는 "이번 계획 결정을 통해 프라임급 업무시설이 공급되면서 새로운 일자리 창출이 기대되고, 저층부에 조성되는 상업·문화 복합공간이 강남도심의 새로운 활력축 조성의 핵심이 될 것"이라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>