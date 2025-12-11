본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

규제 막힌 자금조달…절박한 SK하이닉스도 미국 상장 추진

장희준기자

입력2025.12.11 11:00

수정2025.12.11 11:02

시계아이콘02분 05초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

첨단산업 경쟁 가속…AI 투자 규모 커지는데
국내에선 금산분리·자사주·중복상장 등 규제

SK하이닉스가 미국 주식예탁증서(ADR·American Depositary Receipt) 상장 검토에 나서면서 국내 기업의 자금조달 환경이 다시 도마 위에 올랐다. 인공지능(AI)·반도체 등 첨단산업 투자 규모가 커지는 상황에서 금산분리와 자사주 소각 의무화, 중복상장 규제 등이 겹치며 기업들이 국내에서 활용할 수 있는 자본 수단이 좁아졌다는 지적이 제기된다.


11일 산업·금융투자 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 조회공시 답변을 통해 "기업가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토 중이나 현재까지 확정된 사항은 없다"고 밝혔다. 이어 "추후 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시하겠다"고 덧붙였다. 약 1740만주의 자사주가 활용될 수 있다는 관측이 나왔으나 회사는 검토 단계라는 점을 강조했다. 국내 저평가 문제와 해외 투자자 기반 확대를 동시에 고려한 조치라는 분석도 나오고 있다.


규제 막힌 자금조달…절박한 SK하이닉스도 미국 상장 추진
AD

이번 조회공시는 앞서 SK하이닉스가 자사주를 미국 증시에 주식예탁증서로 상장하는 방안을 추진한다는 보도가 나온 데 따른 것이다. 예탁증서(DR)는 기업 주식을 해외 시장에서 유통하기 위해 발행하는 대체증권이다. 기업이 원주식을 국내 보관기관에 맡기면 이를 담보로 현지 은행 등 해외 예탁기관이 예탁증서를 발행하고 해외시장에서 거래될 수 있도록 한다. 미국에서 발행되는 경우 ADR이라고 부른다. 업계에선 미국 시장에서 ADR이 거래되면 SK하이닉스가 마이크론과 같은 경쟁사 수준으로 기업 가치를 재평가받을 수 있다고 보고 있다.


산업계에선 SK하이닉스의 ADR 상장 검토를 단일 기업의 선택이 아니라 국내 자본시장 구조의 한계를 드러내는 상징적 사건으로 평가한다. 국내에서 계열사 상장이 제한되고 자사주 활용도 제약받는 동안 미국 시장은 적극적으로 첨단산업 기업 유치에 나서고 있기 때문이다.


기업들은 국내보다 미국에서 더 높은 가치로 평가받을 수 있다는 기대도 내놓는다. 무엇보다 미국은 AI·반도체 산업에 대한 투자자 관심이 높아 ADR 발행이 기업 가치 제고로 이어질 가능성이 있다. 첨단산업 경쟁이 가속화한 상황에서 기업들이 자본시장에서 활용할 수 있는 선택지를 넓혀주는 제도 정비가 필요하다는 목소리가 높아지고 있는 배경이다.


규제 막힌 자금조달…절박한 SK하이닉스도 미국 상장 추진 연합뉴스

SK하이닉스는 기업 단독으로 대규모 투자에 필요한 자금과 인프라 확보가 어렵다며 제도 개선 필요성을 정부에 전달했다. 곽노정 SK하이닉스 대표는 대통령실 보고회에서 "대규모 자금 확보에 어려움이 있어 규제 완화가 필요하다"며 초대형 투자가 단일 기업에 집중되는 구조의 한계를 지적했다. SK하이닉스는 용인 반도체 클러스터에 약 600조원을 단계적으로 투입해 팹 규모를 확대하고 첨단장비를 도입할 계획이며 청주에도 향후 4년간 42조원 투자를 예고했다.


이 같은 흐름은 지주사 규제와 금산분리 규제에 막힌 기업들의 자본 유연성이 크게 제한된 현실과도 맞닿아 있다. 관계 부처는 지주사 규제와 금산분리 원칙 일부를 조정하는 방안을 이르면 이번주 발표할 것으로 알려졌다. 전략산업 투자 규모가 커진 상황에서 기존 규제 환경으로는 대규모 사업 확장에 필요한 자금 공급이 어렵다는 판단이 작용했다는 설명이다.


정부는 지주회사의 손자회사가 국내 증손회사를 두려면 지분을 100% 보유해야 하는 현행 규정을 '50% 이상'으로 완화하는 방안을 검토 중이다. 100% 규정은 총수 일가의 과도한 지배력 확대를 견제하는 장치지만 첨단산업 투자에선 신규 자회사 설립 비용이 과도해 사업 확장에 걸림돌이 됐다. SK하이닉스·LG에너지솔루션 등이 이 규정의 영향을 받는 대표 사례다.


일반지주회사의 금융리스 회사 보유를 허용하는 방안도 논의되고 있다. 금산분리 원칙이 적용되는 현행 체계에선 일반지주회사가 금융·보험업을 영위할 수 없지만 금융리스가 허용되면 설비·시설을 임대하는 방식으로 초기 비용을 줄일 수 있다. 특수목적법인(SPC)을 활용해 투자자를 유치하는 방식도 가능해져 첨단산업 자금조달 방식이 확대될 것으로 전망된다.


규제 막힌 자금조달…절박한 SK하이닉스도 미국 상장 추진

한편 국내 규제가 투자 속도를 따라가지 못한다는 지적은 꾸준히 제기됐다. 글로벌 기술 기업들의 투자 규모는 국내 기업들이 감당하기 어려울 수준으로 커지고 있기 때문이다. 트렌드포스는 구글·아마존·메타·마이크로소프트 등 주요 AI 기업의 내년도 자본지출을 5200억달러(약 764조원)로 전망했다. 반도체 팹 건설 비용도 한 기당 100조원을 넘길 것으로 관측된다.


그런데도 국내에선 자사주 소각 의무화 논의가 이어지고 금산분리·중복상장 규제 등으로 전략적 자본 활용 수단이 제약된다는 비판이 제기된다. 대한상공회의소 조사에서 기업 62.5%가 자사주 소각 의무화에 반대했고 79.8%는 신규 취득 자사주 처분 공정화를 대안으로 제시했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한 대기업 관계자는 "현행 제도에ㅅㄴ 수십조원대 투자를 반복해야 하는 첨단산업 시대를 감당하기 어렵다"고 했다. 또 다른 관계자는 "성장할수록 규제가 커지는 구조"라고 평가했다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기